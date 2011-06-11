بانک اطلاعاتی شورای هیئات مذهبی کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید افضل موسوی صبح شنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: امسال شورای هیئات مذهبی استان زنجان قرار است هر ماه با یکی از مدیران کل استان دیدار کند و هدف از این دیدارها معرفی هرچه بهتر شورای هیئات مذهبی استان است.

وی ادامه داد: امسال با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان اعضای شورای هیئات مذهبی استان ضمن زیارت مشهد مقدس با برگزاری نشستهای تخصصی به بررسی برنامه های خود پرداختند .

موسوی افزود: دبیری شورای هیئات مذهبی کشور با استان زنجان است و امسال اعضای این شورا با وزیر آموزش و پرورش، قائم مقام و معاون پرورشی وی دیدار کردند و قرار بر آن است تا هیئات مذهبی دانش آموزی با همکاری این ارگان در مدارس کشور تشکیل شود.

موسوی یادآور شد: در آینده بانک اطلاعاتی شورای هیئات مذهبی استان ها تشکیل می شود و کلیه آمار هیئات مذهبی کشور در سایتی که به همین منظور طراحی خواهد شد، قرار داده می شود.

موسوی در ادامه از چاپ نشریه شورای هیئات مذهبی در سطح کشور خبر داد و گفت: نشریه شورای هیئات مذهبی پس از تایید به زودی در سطح کشور توزیع خواهد شد.

دبیر شورای هیئات مذهبی کشور در ادامه خواستار تشکیل شورای حل اختلاف هیئات مذهبی در استان شد و افزود: با تشکیل این شورا مشکلات و اختلاف برخی از هیئات مذهبی به حداقل ممکن می رسد.