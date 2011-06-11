یک دانشجوی انگلیسی اپل را به سرقت نرم افزار متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اپل به تازگی در نسخه جدید سیستم عامل "آی- فن" (iOs) عملکردی با عنوان Wi-Fi Sync را عرضه کرده است. این عملکرد برای هماهنگ و متصل کردن "آی- پد"، "آی- فن" و "آی- تیونز" از طریق اتصالات "وای- فای" کاربرد دارد.

این درحالی است که یک برنامه نویس جوان انگلیسی مدعی شد که این نرم افزار را از یکسال قبل به فروش می رساند و اپل از آن استفاده غیرقانونی کرده است.

"گرگ هیوگز"، دانشجوی سال سوم برنامه نویسی یکسال قبل نرم افزار Wi-Fi Sync را توسعه داد و آن را با همان نام و همان عملکردهایی که استیو جابز به تازگی آنها را معرفی کرده است، به فروش رساند.

هیوگز در مصاحبه با سایت انگلیسی "رجیستر" اظهار داشت: "بیش از یکسال قبل نرم افزار Wi-Fi Sync را توسعه دادم و آوریل سال گذشته آن را برای فروش بر روی سایت آی- تیونز به اپل معرفی کردم. شرکت کوپرتینو نیز علاقه خود را نسبت به این پروژه اعلام کرد، اما پس از یکماه بررسی به من اطلاع داد که به دلیل مشکلات ایمنی که این نرم افزار دارد آن را رد کرده است."

به این ترتیب، این جوان برنامه نویس، بر روی سایت Cydia store که نرم افزارهای غیر رسمی ویژه "آی- فن" و "آی- پد" را عرضه می کند این برنامه جانبی را برای فروش عرضه کرد.

به طوریکه از مدت 13 ماه از ماه می 2010 تا به امروز، این نرم افزار به یکی از پرفروش ترین محصولات عرضه شده بر روی این سایت تبدیل شده و تاکنون بیش از 50 هزار مرتبه به قیمت 9.99 دلار برای هر نسخه بارگذاری شده است.

این نتیجه مالی برای یک دانشجوی سال سوم از دیدگاه اقتصادی بسیار خوشآیند بود اما خوشحالی "هیوگز" روز دوشنبه، زمانی که سایت اپل این عملکرد را برای سیستم عامل iOs معرفی کرد به ناراحتی تبدیل شد.

وی در این خصوص گفت: "واقعاً وقتی دیدم که شرکت کوپرتینو نرم افزار من را با همان نام و همان عملکردها عرضه کرده است شوکه شدم. من این نرم افزار را از بیش از یکسال قبل می فروشم و اپل این موضوع را می دانست."