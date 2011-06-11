محسن هجری درباره جدیدترین رمانش که به زودی منتشر خواهد شد به خبرنگار مهر گفت: رمان «چشم عقاب» را برای گروه سنی نوجوان نوشته‌ام که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا هفته دیگر آن را منتشر خواهد کرد.

وی ادامه داد: این کتاب ماجرای آخرین روزهای مقاومت در قلعه الموت در برابر حمله هولاکوخان مغول در قرن هفتم را به تصویر می‌کشد و فکر می‌کنم برای اینکه نوجوانان با بخشی از تاریخ ایران به زبانی ساده آشنا شوند، مناسب خواهد بود.

نویسنده «طلوع آن ستاره» با اشاره به اینکه انتخاب موضوع داستان بر عهده خودش بوده است، بیان کرد: نگارش این رمان 170 صفحه‌ای یک سال به طول انجامید و دلیل اینکه آن را انتخاب کردم، این بود که احساس کردم بخشی از این ماجرا می‌تواند در هر مقطعی از تاریخ تکرار شود.

هجری افزود: وقتی قلعه الموت محاصره می‌شود، دو جریان در داخل آنها ایجاد می‌شود؛ عده‌ای موافق صلح و تسلیم بودند و عده دیگر موافق مقاومت و جنگ که تا پایان داستان گفتگوها و اختلاف نظرهای این دو جریان مطرح می‌شود.

وی درباره نام کتاب توضیح داد: «چشم عقاب» کنایه از کتابخانه الموت است که در زمان خودش یکی از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های جهان اسلام بوده است. کتابدار این کتابخانه و پسرش دو شخصیت اصلی داستان هستند که هریک طرفدار یکی از تفکراتی هستند که بدان اشاره شد.

مولف «سربداران» درباره اثر دیگرش گفت: یک مجموعه 14 جلدی به سفارش نشر چکه در دست نگارش دارم که فکر می‌کنم تا پایان آبان ماه به پایان برسد. این مجموعه را با نام پیشنهادی «چهارده ستاره» برای کودکان نوشته‌ و سعی داشته‌ام از زاویه جدید اتفاق‌هایی از زندگی پیامبر و امامان که جنبه اخلاقی دارد، مطرح کنم.

هجری در پایان اشاره کرد: هر جلد از این مجموعه 25 صفحه دارد و مصور است و نام آن را از نهج‌البلاغه وام گرفته‌ام که حضرت علی (ع) افرادی را که در مقام هدایت جامعه برمی‌آیند به ستاره تشبیه کرده است.