فاطمه نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در کلاسهای تابستانی آموزش فصیح خوانی، فهم قرآن برای همه و "گفتگوهای نورانی" برای اولین بار در این جامعه القرآن اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه یک شرکت خصوصی هزینههای اجاره مکان، تهیه تجهیزات و دعوت از میهمانان را تقبل کرده است، افزود: کلاسهای تابستانی این موسسه در گروه الف سنی شامل دانش آموزان پایههای اول، دوم و سوم و گروه ب سنی شامل دانش آموزان کلاسهای چهارم و پنجم دبستان در 9 رشته برگزار میشود.
وی ادامه داد: 20 مربی آموزش دیده و متخصص در این مؤسسه برای ارتقاء و گسترش فرهنگ قرآنی در بین کودکان و نوجوانان این شهرستان فعالیت می کنند.
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