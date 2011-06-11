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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

125 قرآن آموز در جامعه القرآن چناران تحصیل می‌کنند

125 قرآن آموز در جامعه القرآن چناران تحصیل می‌کنند

چناران - خبرگزاری مهر:‌ مدیر واحد خردسالان جامعه القرآن چناران از تحصیل 125 قرآن آموز در رشته‌های حفظ موضوعی، حفظ ترتیبی، روخوانی و روانخوانی در این شهرستان خبر داد.

فاطمه نورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در کلاس‌های تابستانی آموزش فصیح خوانی، فهم قرآن برای همه و "گفتگوهای نورانی" برای اولین بار در این جامعه القرآن اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یک شرکت خصوصی هزینه‌های اجاره مکان، تهیه تجهیزات و دعوت از میهمانان را تقبل کرده است، افزود: کلاس‌های تابستانی این موسسه در گروه الف سنی شامل دانش آموزان پایه‌های اول، دوم و سوم و گروه ب سنی شامل دانش آموزان کلاس‌های چهارم و پنجم دبستان در 9 رشته برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: 20 مربی آموزش دیده و متخصص در این مؤسسه برای ارتقاء و گسترش فرهنگ قرآنی در بین کودکان و نوجوانان این شهرستان فعالیت می کنند.
 

کد مطلب 1332240

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