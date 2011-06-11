دومین یخچال طبیعی ایران در گیلان قرار دارد

ایرج موذن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه درفک نام آتشفشان خاموشی در استان گیلان و در رشته ‌کوه البرز است، افزود: این قله دو هزار و ۷۳۳ متر ارتفاع دارد .

وی اظهارداشت: کاسه درفک که بزرگترین دهانه آتش ‌فشان ایران است، محل ییلاق دامدارانی که در تابستان از روستاها و جنگل‌ ها به این قله کوچ می‌ کنند.

فرماندار رودبار گفت: در کاسه درفک یک غار وجود دارد که ییلاق ‌نشینان منطقه در تابستان از یخ‌ های آن به عنوان منبع آب استفاده می ‌کنند.

وی همچنین افزود: شهرستان رودبار با مساحتی افزون بر دو هزار و 500 کیلومتر مربع وسیعترین شهرستان استان گیلان است که هفت شهر، چهار بخش، 208 روستا و حدود 104 هزار و 102 نفر جمعیت داشته و در همسایگی دو استان قزوین و زنجان قرار دارد.

موذن با اشاره به سکونت اقوام و طوایف مختلف در این شهرستان اظهارداشت: آب و هوای متنوع، داشتن 75 درصد معادن استان، وجود درخت سرو قدیمی با قدمت بیش از سه هزار سال، جنگل، مراتع، گونه های کمیاب گیاهی همچون گل سوسن چلچراغ از ویژگی های این شهرستان است.

وی همچنین وجود سد سپیدرود با ارتفاع 106 متر از پایه که بزرگترین سد گیلان است، تولید سه نوع انرژی در سطح شهرستان شامل انرژی های آبی، باد و بخار، دومین قطب اقتصادی گیلان بودن، وجود دانشگاههای مختلف در شهرستان و وجود کارخانه سیمان را از دیگر مزیت های رودبار برشمرد.

فرماندار رودبارگفت: کشت محصول مهم زیتون، کشف آثار باستانی از جمله جام مارلیک مربوط به هزار و 500 سال قبل از میلاد ( متعلق به دوره آماردها)، وجود آزاد راه و آماده کردن زیرساخت برای راه آهن، پرورش دام و طیور و آبزیان، پرورش گل و گیاهان زینتی، پرورش محصولات باغی، زراعی و قارچ، پرورش زعفران و گیاهان دارویی، کاشت غلات، خشکبار و اناراز امتیازات شهرستان رودبار است.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال 1369 زلزله مهیبی شهرستان رودبار را بکلی ویران کرد و در این حادثه بیش از 30 هزار نفر از شهروندان و روستانشینان جان خود را از دست دادند.

موذن با ارائه آماری تصریح کرد: از 174 روستا تاکنون 139 روستا دارای خط تلفن هستند که برگرفته از نگاه دولت در راستای توسعه روستاهاست.

وی اظهارداشت: از نظر برق نیز تا سال 57 فقط 10 روستای این منطقه برق دار بود و امروز 170 روستا از نعمت برق برخوردار هستند.

فرماندار رودبار با اعلام اینکه هم اکنون 73 روستا این شهرستان از نعمت راه آسفالته برخوردار است، افزود: شبکه آبرسانی نیز تا سال 57 فقط 32 روستا را پوشش می داد و اکنون 170 روستا زیر پوشش شبکه آبرسانی قرار دارد.

وی همچنین از گازدار بودن 18 روستایی این شهرستان خبرداد و افزود: خوشبختانه اکثر روستاها از نظر فضای آموزشی و فعالیت دانشگاهی در وضعیت خوبی هستند که نشانده افزایش آگاهی در مردم منطقه است.

موذن گفت: با توجه به نگاه دولت نهم و دهم به روستاها و سند چشم انداز و همچنین برنامه ریزی های سال، طی هماهنگی با فرمانداری ها، توسعه روستاها در دستور کار قرار گرفت.

وی یادآورشد: در سطح کشور استان گیلان به عنوان پایلوت و دو شهرستان رودبار و فومن برای اجرای طرح توسعه روستایی انتخاب شدند.