به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپن تایمز، وی در سخنرانی خود در اسپانیا که به مناسبت دریافت جایزه سالانه حکومت خودگردان کاتالان ایراد می‌کرد، گفت: ژاپن به‌عنوان تنها کشوری که تجربه ویرانی، درد و رنج از طریق بمب اتمی را در دوران جنگ جهانی دوم تجربه کرده است باید به قدرت هسته‌ای «نه» بگوید.

نویسنده «کافکا در ساحل» جایزه 90 هزار یورویی خود را به قربانیان 11 مارس، زلزله و سونامی فوجی‌شیما و کسانی که براثر تشعشات هسته‌ای آسیب دیده‌اند، اهدا کرد.

موراکامی گفت: فاجعه هسته‌ای اخیر ژاپن دومین ضرر عمده هسته‌ای است که مردم این کشور متحمل شده‌اند، اما این‌بار نه به واسطه بمب که بر اثر اشتباهی که خود مرتکب شده‌اند، دچار این زیان شدند.

وی همچنین ایمنی انرژی هسته‌ای را خیالی واهی خواند و از بیم تبدیل شدن ژاپن به جهان سوم سخن گفت.

این کاندیدای نوبل ادبیات اضافه کرد: ژاپن باید در سطح ملی به دنبال توسعه منابع جایگزین موثر به جای قدرت هسته‌ای باشد و در این کار خود را مسئول جان مردمش بداند.

هاروکی موراکامی در سال 1949 در کیوتو ژاپن متولد شد. وی سال‌های زیادی از عمرش را در خارج از ژاپن به سر برده است، اما هم‌اکنون از پرفروش‌ترین نویسندگان در این کشور محسوب می‌شود. منقدان او را در رده نویسندگان مهم ادبیات پست‌مدرن می‌شناسند و نشریه گاردین نیز وی را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین داستان‌نویسان زنده دنیا معرفی کرده ‌است.

از موراکامی تاکنون چندین اثر به فارسی ترجمه شده که از آن میان می‌توان به رمان «پس از تاریکی» ترجمه مهدی غبرائی، مجموعه داستان «پای عسلی» برگردان فرناز حائری و رمان «کافکا در ساحل» با ترجمه‌های مختلف اشاره کرد.