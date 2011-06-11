یک حس نارسیستی در این رمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی رمان « چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟» نوشته مهدی رضایی عصر پنجشنبه 19 خرداد با حضور نویسنده اثر و جمعی از منتقدان و داستان‌نویسان در موسسه شهرستان ادب برگزار شد.

علی‌اصغر عزتی در این جلسه گفت: من هیچ نکته سفید یا مثبتی در طول این داستان ندیدم. رمان کاملا فضای کشت و کشتار، خودکشی و در کل یک فضای سیاه را ارائه داده بود. به نظرم این بخشهای سیاه رمان به صورت ناخوداگاه نوشته شده‌است و در جاهایی که نویسنده خواسته مثل شخصیتهای داستانش باشد و آگاهانه بنویسد، نتوانسته است.

وی افزود: یک نکته دیگر توهم وجود شخصیت نسترن است که به نظرم این توهم یک وسوسه است ولی چون این شخصیت به خوبی از آب در نیامده است، نویسنده نتوانسته است به خوبی از آن بهره ببرد.

در ادامه علی‌الله سلیمی گفت: نکته‌ای که راجع به این کتاب می‌خواهم بگویم این است که باید به تعریف داستان کوتاه و رمان توجه داشته باشیم. از نظر نوع مصالح داستانی و انسانهایی که در قصه وجود دارند، میان رمان و داستان تفاوت وجود دارد. رمان محصول انسانهای مساله‌دار است. یعنی انسانی که با خود و محیط اطرافش مساله دارد. در این کتاب ما با چنین شخصیتی روبرو هستیم ولی آیا این مساله می‌تواند به تنهایی جان مایه یک رمان را به همراه داشته باشد؟

این منتقد ادامه داد: گیر دادن و نق زدن شخصیت آرمان، بعد از مدتی برای خواننده طبیعی و عادی می‌شود. این به قول نویسنده گیر دادن، جزو اسلوبهای شخصیتی آرمان است. اما وقتی شخصیت راوی به همه گیر می‌دهد،‌ پس داستان کجا شکل می‌گیرد؟ اگر قرار است چنین اتفاقی بیافتد دیگر جذابیتی در کار نخواهیم دید.

سلیمی افزود: با این گیر دادن ما مجذوب شخصیت راوی می‌شویم. ما هم مانند راوی همه را مسخره می‌کنیم و وقتی چنین رویکردی وجود داشته باشد، داستان چیزی برای ارائه به ما ندارد. چون همه چیز پوچ است و ارزش فکر کردن ندارد. با این رویکرد ما هم طبیعتا قرار نیست جدی باشیم و در جاهایی از داستان غافلگیر شویم یا دچار احساسات متفاوت بشویم. بنابراین آوردن حوادث اجتماعی،‌ به نظرم کمکی به اثر نکرده و فقط حجم کار را بالا برده است.

نویسنده کتاب « باد برگها را به سمت دره‌ها می‌برد» در ادامه گفت: بزرگ‌ترین نقطه عطف داستان می‌توانست روی شخصیت راوی متمرکز باشد. در آخر داستان هم اتفاق خاصی برایش نمی‌افتد. حتی با خودش هم درگیر نمی‌شود. تماسهای مشکوک و مرگ شخصیت شاهی با تئوری عدم قطعیت جمع می‌شود و مخاطب را در ابهام رها می‌کند. نویسنده از برخوردهای راوی با اطرافیانش کاریکاتوروار عبور کرده است که به نظرم جای کار بیشتری داشت. نکته دیگر این که آرمان علی‌رغم این‌که مرتب اعلام می‌کند که دیوانه‌است، در پایان به راحتی با زندگی کنار می‌آید.

یک حس نارسیستی در این رمان وجود دارد

جواد افهمی در این نشست گفت: یک حس نارسیستی در طول این رمان جریان دارد که کمی تا قسمتی خوب جا افتاده است. در کتاب یک قطعیت تام جریان دارد و جایی برای چرا و طرح سوال برای خواننده باقی نمی‌گذارد که برگرفته از همان حس نارسیستی است.

این نویسنده اضافه کرد: بر خلاف خیلی از نویسنده‌ها و قانون کلی که نویسنده باید حتما سعی کند جایی بیرون از رمان قرار بگیرد و هیچ دخالتی در رمان نکند، رضایی با شجاعت هر چه تمام،‌ رسماً اعلام می‌کند که موهایم را شانه می‌کنم به سمت بالا، ریش پرفسوری می‌گذارم و ...

وی افزود: داستان را هر از گاهی جملات فیلسوفانه و احکام فقهی، عرفانی، فلسفی، علمی و فراعلمی از آن حالت سرزندگی و شادابی که دارند، خارج می‌سازند. همیشه یادمان می‌رود که مای نویسنده در ردای نویسندگی و کتابت، حق حکم صادر کردن نداریم. می‌توانیم از زبان شخصیتها گاهی نقبی بزنیم و آنها هم باید خیلی دقیق و حساب‌شده باشند اما اینکه یک نفس دو یا سه صفحه فقط و فقط حکم صادر کنیم و خوانندگان بینوا را غرق در دستورات مالیخولیایی کنیم، از مروت به دور است.

افهمی ادامه داد: کم نیستند رمانها و داستانهایی که منِ راوی‌شان تافته‌ای جدابافته است و گاه همین راوی تا آن برج عاج دانای کل و تا آن تغییردهنده کل، ارتقا مرتبه می‌یابد و گویی آسمان سوراخ شده و همین یکی از آن بالا پایین افتاده است.

منِ راوی در کتاب رضایی انگار در برج عاج خود نشسته و دائم فتوا صادر می‌کند

این نویسنده گفت: در این داستانها هنر نویسندگی آنچنان منِ مخاطب را مجذوب این منِ راوی می‌کند که دلمان نمی‌خواهد به این فکر کنیم که این همه توانایی منشاء اثر بودن را از کجا پیدا کرده است؟ این همه میسر نشده است جز با رعایت سلسله مراتب شخصیت‌پردازی و فضاسازی و همه آن دستورالعملهای ناخوانده و نانوشته‌ای که از حس پخته سک نویسنده حساس الهام می‌گیرد.

افهمی افزود: منِ راوی رضایی هم از جنس همان منِ راوی‌هایی است که در برج عاج خود نشسته‌اند و دائم فتوا صادر می‌کنند. می‌خواهم از زاویه دید حرف بزنم. از تغییر روای به سوم شخص دانای کل. با این حال من چقدر این من راوی را دوست دارم. چقدر این من راوی به چشمم آشنا می‌آید. احساس می‌کنم هر پنجشنبه او را در موسسه شهرستان ادب می‌بینم!