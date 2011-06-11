محمود فلاح، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" درباره اینکه خبر سانسور قسمت سی و سوم این سریال که در برخی سایت‌ها منتشر شده، صحت دارد یا نه؟ به خبرنگار مهر گفت: این خبرها را تکذیب می‌کنم و هیچ صحنه‌ای از این مجموعه تلویزیونی حذف نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا بدون به نمایش گذاشتن جنگ پسر مالک اشتر و ابن زیاد به یکباره تقدیم سر ابن زیاد از سوی لشکریان به سوی مختار نشان داده می‌شود؟ توضیح داد: قصه از همان ابتدا همینطور بوده و هیچ بخشی سانسور نشده است.

مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به کارگردانی داود میرباقری روزهای جمعه از شبکه یک پخش می‌شود.