  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

فلاح در گفتگو با مهر:

هیچ صحنه‌ای از "مختارنامه" حذف نشده است

هیچ صحنه‌ای از "مختارنامه" حذف نشده است

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" ضمن تکذیب خبر برخی سایت‌ها در ارتباط با سانسور این سریال تاکید کرد هیچ صحنه‌ای از این سریال حذف نشده است.

محمود فلاح، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" درباره اینکه خبر سانسور قسمت سی و سوم این سریال که در برخی سایت‌ها منتشر شده، صحت دارد یا نه؟ به خبرنگار مهر گفت: این خبرها را تکذیب می‌کنم و هیچ صحنه‌ای از این مجموعه تلویزیونی حذف نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا بدون به نمایش گذاشتن جنگ پسر مالک اشتر و ابن زیاد به یکباره تقدیم سر ابن زیاد از سوی لشکریان به سوی مختار نشان داده می‌شود؟ توضیح داد: قصه از همان ابتدا همینطور بوده و هیچ بخشی سانسور نشده است.

مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به کارگردانی داود میرباقری روزهای جمعه از شبکه یک پخش می‌شود.

کد مطلب 1332260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها