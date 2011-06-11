فرهاد زیویار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرای دورکاری در سطح دستگاه‌ها و نهادهای دولتی استان اصفهان افزود: آیین‌نامه روش اجرای طرح دورکاری در سطح استان اصفهان در هفته‌های پایانی سال گذشته به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان ابلاغ شد و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، هم‌اکنون شرایط مطلوب برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح دورکاری در سطح استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای موفقیت‌آمیز طرح دورکاری نیازمند برقراری ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی سطح استان اصفهان و کشور است، اظهار داشت: هم‌اکنون زیرساخت‌های ضروری حوزه دولت الکترونیک برای اجرای این طرح در سطح استان اصفهان اجرا شده است.

معاون منابع انسانی استاندار اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر و با اقدامات انجام شده 600 دستگاه اجرایی به صورت نشانی پست‌ و صندوق الکترونیکی، یک هزار دستگاه اجرایی به صورت اینترنت و اینترانت و 14 شهرستان استان اصفهان نیز به صورت اینترنت و اینترانت با یکدیگر در ارتباط هستند.

وی با بیان اینکه برقراری این ارتباط به خدمات‌رسانی بیشتر انجامیده است، اضافه کرد: این مقوله باعث شده تا شرایط برای اجرای طرح دورکاری در سطح دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان فراهم شود.

زیویار با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده به منظور اجرای طرح دورکاری در دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان، بیان داشت: طبق سیاست‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌های انجام شده، 40 درصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان می‌توانند از خدمات طرح دورکاری استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در طرح دورکاری، کارمندان باید از منزل نسبت به انجام امور اقدام کنند، ادامه داد: شرایطی پیش بینی شده تا هزینه کارمندان دورکار که از اینترنت و خط تلفن برای انجام امور محوله استفاده می‌کنند، پرداخت شود و کارمندان مشکلی از این بابت نداشته باشند.

معاون منابع انسانی استاندار اصفهان همچنین با اشاره به مزیت‌های اجرای طرح دورکاری در سطح دستگاه‌های اجرایی جامعه، تاکید کرد: کاهش حمل و نقل و رفت و آمدهای شهری، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و صرفه جویی در منابع، تنها بخشی از ویژگی‌ها و فواید اجرای این طرح در سطح جامعه است.