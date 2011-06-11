امر به معروف باید در جامعه احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه صبح شنبه در جمع معاونان و مدیریتهای معاونت تشکلهای مردمی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان همدان، احیا امر به معروف و نهی از منکر را فریضه ای الهی برشمرد و افزود: قبولی همه واجبات دینی به اجرای این امر مهم دینی در بین مسلمانان بستگی دارد که نباید نسبت به آن بی توجهی شود.

وی استحکام حکومت اسلامی را در اجرایی کردن این فریضه الهی در جامعه عنوان کردو گفت: این امر باید به روشهای مختلف در جامعه نهادینه شود که استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی یکی از این روشها است.

حجت الاسلام آزادیخواه ادامه داد: هیئت های مذهبی، اصناف، بازاریان، کسبه و اولیا و مربیان مدارس می توانند به عنوان مروجان اصلی این فریضه الهی نقش سازنده ای در تبیین این امر در جامعه داشته باشند.

وضعیت فرهنگی جامعه به ویژه در زمینه عفاف و حجاب ضعیف است

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان پرداختن به وضعیت فرهنگی کشور را از جمله دغدغه ها دانست و افزود: متأسفانه وضعیت فرهنگی در کشور به ویژه در زمینه عفاف و حجاب ضعیف است.

وی گفت: باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه برنامه های فرهنگی، مهندسی فرهنگی انجام گیرد تا شاهد تحول کیفی در اجرای برنامه ها باشیم.

آزادیخواه همچنین با انتقاد از وضعیت نامناسب ویترین مغازه ها اظهار داشت: متأسفانه ویترین های مغازه ها به گونه ای است که تحریک جوانان را به دنبال دارد که لازم است نظارت ویژه ای در این زمینه انجام شود.

آزادیخواه افزود: در جامعه اسلامی وضعیت مغازه ها باید به گونه ای باشد که رنگ و بوی اسلامی در آن لحاظ شده و وجود اسماء الهی، حدیث در بحث حجاب و عفاف و مواردی با همین مضمون در قالب عکس، تمثال و تراکت می تواند به عنوان نخستین گام راهگشا باشد.

باید نسبت به رفع ناهنجاری ها در صنوف پوشاک اقدام شود

حجت الاسلام احد آزادیخواه توجه اساسی به تولیدکنندگان پوشاک را امری ضروری برشمرد و یادآور شد: باید نسبت به رفع ناهنجاری ها در صنوف پوشاک اقدامات لازم انجام شود.

وی گفت: حمایت مادی از تولیدکنندگان پوشاک در تهیه و تولید پوشاک اسلامی می تواند در این زمینه مهم بوده و در معرفی الگوی پوشاک اسلامی گامی اساسی برداشته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با تأکید بر احیاگری، آموزش و ساماندهی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اظهار داشت: فراهم کردن راهکارهای لازم برای اجرایی شدن این فریضه الهی از سوی مسئولان امری مهم است و ارتقا چارت تشکیلاتی این فریضه از ستاد به سازمان در حال پیگیری است.

امر به معروف در جامعه به فراموشی سپرده شده است

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید از راه آموزش گروه های مختلف و تبلیغات گسترده در جامعه نهادینه شود، افزود: امر به معروف و نهی از منکر یک فرهنگ الهی و ناب است که باید به دستورات آن توجه ویژه ای شود.

حجت الاسلام علی مراد کیانی ادامه داد: متأسفانه این واجب الهی در طول تاریخ به فراموشی سپرده شده است که باید مجموعه های فرهنگی در احیا و تقویت آن گامی اساسی بردارند.

وی با تأکید بر شناسایی جامعه هدف در زمینه احیا این فریضه الهی اظهار داشت: رویکرد اصلی مسئولان فرهنگی جامعه باید در جهت ارتقا سطح آموزش و آگاهی جامعه باشد.