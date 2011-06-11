به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی والیبال به منظور شناخت نفرات برتر برای شرکت در بیست و ششمین دوره رقابت‌های یونیورسیاد دانشجویان جهان 28 خرداد به مدت 2 روز به میزبانی هیأت ورزشی دانشگاه‌های استان تهران برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش بعد از برگزاری اولین مرحله اردوی انتخابی از سوی کمیته فنی 20 والیبالیست زیر به این اردو دعوت شدند.

1- میلاد جعفری 2- محمد بهرامی اصل 3- یوسف قاضی 4- رامین بنیادی 5- محمدجواد قاضی 6- محمد جعفری 7- محمد پورمحمد 8- مهدی معیری 9- سینا رخصتی 10- سهند جوادی 11- مهدی عباسی 12- شعیت ظهرریاحی 13- علی ذوالفقاری 14- سیدآیت‌اله موسوی 15- فرزاد بخش علی‌پور 16- اصغر نجفی 17- بهزاد ده‌نژاد 18- میکائیل تاجر 19- منصور زادوند 20- یاشار شاهینی.

دانشجویان دعوت شده باید عصر روز چهارشنبه 27 خرداد به همراه کارت دانشجویی معتبر، پاسپورت و 4 قطعه عکس 4 × 3 جدید خود را به مسئول پذیرش اردو در سالن 16 آذر دانشگاه تهران معرفی کنند.



بیست و ششمین دوره بازی‌های دانشجویان جهان مردادماه سال جاری در شهر شنزن چین برگزار می‌شود.