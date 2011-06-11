پورآذری: شورا اگر آزادی عمل داشته باشد خوب است

حمید پورآذری درباره تأثیر شورای انتخاب آثار در مجموعه تئاتر شهر به عنوان حرفه‌ای ترین مجموعه تئاتری ایران به خبرنگار مهر گفت: فکر می‌کنم وجود این شورا مثبت است زیرا هنرمندانی که در آن حضور دارند شناخته شده و موجه هستند. ترکیب این شورا به شرط اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند خوب است.



این کارگردان تئاتر تأکید کرد: برای اینکه شورای انتخاب آثار بتواند تأثیرگذار باشد باید اعضای آن آزادی عمل داشته باشند تا آنچه را که به آن معتقد هستند انجام دهند. با شناختی که نسبت به هنرمندان حاضر در شورا وجود دارد مطمئنا آن‌ها هم همین دغدغه را دارند.



وی تصمیم گیری جمعی در شورا را نسبت به تصمیم گیری فردی یک مدیر گامی مثبت دانست به شرط اینکه هنرمندان تئاتر بتوانند یکدیگر را تحمل کنند و به تصمیم گیری‌های شورا احترام بگذارند. پورآذری افزود: نباید وقتی منافع برخی از ما در شورا مد نظر قرار نگرفت کل شورای انتخاب آثار را زیر سؤال ببریم.



کارگردان‌ نمایش‌های "ادیپ" و "دایره گچی" با اشاره به شناخت هنرمندان تئاتر نسبت به خطوط قرمز تصریح کرد: متأسفانه طی ماه‌های گذشته بیش از حد لازم ممیزی‌ اعمال می‌شود که این اقدام به نوعی توهین به شعور هنرمندان تئاتر است. اگر شورای انتخاب آثار تئاتر شهر قدرت اجرایی لازم را داشته باشد می‌تواند به جامعه تئاتری تشخص بدهد.



پورآذری با اشاره به خوش‌بین بودن خود نسبت به حضور شورای انتخاب آثار در مجموعه تئاتر شهر و حمایت کردن از آن گفت: با گذشت زمان و انتخاب‌های این شورا مشخص می‌شود که چقدر این خوش‌بینی واقعی است یا نه.