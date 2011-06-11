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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

کشتی یادواره فهمیده/

حضور تیم ملی آزاد و فرنگی عراق در تبریز / تیمهای خارجی به 5 رسید

حضور تیم ملی آزاد و فرنگی عراق در تبریز / تیمهای خارجی به 5 رسید

تبریز - خبرگزاری مهر: با اعلام حضور تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی عراق در رقابتهای کشتی بین‌المللی روز جهانی کودک یادواره شهید حسین فهمیده تعداد تیمهای خارجی در تبریز به پنج رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی عراق پس از تیمهای کشتی ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در دو رشته آزاد و فرنگی برای حضور در رقابتهای کشتی بین‌المللی روز جهانی کودک یادواره شهید حسین فهمیده اعلام آمادگی کرد.

این رقابت‌ها در دو رشته آزاد و فرنگی و در رده‌ی سنی نوجوانان چهار و پنج تیر ماه در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز برگزار و فدراسیون کشتی برای حضور در این رقابتها از تیمهای آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، قرقیزستان، قراقستان، گرجستان، عراق، ازبکستان، مجارستان، ژاپن، کره جنوبی و بلاروس دعوت کرده است.

پیش از این تیم های کشتی آزاد و فرنگی ارمنستان با 50 کشتی گیر اسامی کشتی گیران خود را اعلام داشته بود و با اعلام آمادگی تیم عراق تعداد تیمهای خارجی به پنج تیم رسید.

کد مطلب 1332278

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