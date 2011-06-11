حضور تیم ملی آزاد و فرنگی عراق در تبریز / تیمهای خارجی به 5 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی عراق پس از تیمهای کشتی ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در دو رشته آزاد و فرنگی برای حضور در رقابتهای کشتی بین‌المللی روز جهانی کودک یادواره شهید حسین فهمیده اعلام آمادگی کرد.

این رقابت‌ها در دو رشته آزاد و فرنگی و در رده‌ی سنی نوجوانان چهار و پنج تیر ماه در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز برگزار و فدراسیون کشتی برای حضور در این رقابتها از تیمهای آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، قرقیزستان، قراقستان، گرجستان، عراق، ازبکستان، مجارستان، ژاپن، کره جنوبی و بلاروس دعوت کرده است.

پیش از این تیم های کشتی آزاد و فرنگی ارمنستان با 50 کشتی گیر اسامی کشتی گیران خود را اعلام داشته بود و با اعلام آمادگی تیم عراق تعداد تیمهای خارجی به پنج تیم رسید.