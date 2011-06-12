تیم هندبال جوانان هیچ مشکلی ندارد/ نتایج دیدارهای تدارکاتی برایم مهم نیست

نقی ناری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت هندبالیست‌های جوان کشورمان گفت: آخرین اردوی تیم ملی را تنها به مدت 5 روز در تهران پشت سرگذاشتیم و این روزها به دلیل آغاز تمرینات تیم بزرگسالان تمریناتماتمان به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

وی افزود: ما از این فرصت تعطیلی چند روزه و برپایی اردوی بزرگسالان به شکل دیگری استفاده کرده ایم و برگزاری دو بازی دوستانه را در دستور کار قرار دادیم. برای من برنده شدن در این بازیهای تدارکاتی مهم نبود، مهم خوب بازی کردن بچه ها و شناخت نقاط ضعف و قدرت تیم بود.

سرمربی تیم هندبال جوانان کشورمان بیان کرد: شاگردان من در آخرین بازی تدارکاتی با تیم ملی بسیار خوب بودند به طوریکه با وجود پشت سر گذاشتن یک تمرین سنگین، نیمه اول بازی را به سود خود تمام کرده بودند اما در نیمه دوم کم آوردند. این روند مسابقه ارزیابی خوبی از تیم به من داد، چون تیم ما باید در مسابقات جهانی در 8 روز 5 مسابقه سنگین را پشت سر بگذارد واگر بازیکنان نتوانند سطح بدنی خود را تقویت کرده یا نیروی خود را تقسیم کنند کم می آورند.

وی ادامه داد: قرار بود امروز یکشنبه راهی جزیره خارک شویم تا در یک اردوی یک هفته ای به تمرین بپردازیم. این اردو به دلیل انجام هماهنگی اعزام بازیکنان به مصر لغو شد. اکثر ورزشکاران ما در رده سنی جوانان بوده و مشکل خروج از کشور دارند به همین خاطر ترجیح دادیم ما بقی تمرینات را در تهران ادامه دهیم.

ناری در مورد اینکه آیا بازیکنان شما در تمامی پست ها رضایت شما را کسب کرده اند، گفت: نفرات خوبی برای تمام پست ها در اختیار دارم. خوشبختانه برخی از بازیکنان جوان تیم همچون موسوی و سجاد استکی تجربه حضور در لیگ برتر را هم دارند و همین مسئله کمک زیادی به رشد مجموعه تیم کرده است.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان اواخر تیرماه در"تسالونیکی" یونان برگزار می‌شود. تیم ایران در گروه چهارم با تیم های کانادا، سوئد، اسپانیا، مجارستان، پرتغال در دور مقدماتی مسابقه خواهد داد.