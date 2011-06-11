دکتر حمید ضیایی پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قدرت انتقال تفکر عمیق نظری توسط رسانه‎ها به مخاطبان افزود: اینکه رسانه‎ها بخواهند تفکر عمیق نظری و مباحث ژرف و فکری عمیق به مخاطبان خود منتقل کنند در مفهوم رسانه‌های روزمره این قابلیت را ندارند و بطور معمول فقط تلنگری می‌‎زنند و ایجاد انگیزه برای رویکردهای عمیقتر فکری و اندیشه‌ای می‌کنند.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد در مورد اینکه چه راهکارهایی باید اتخاذ کرد تا به هنگام انتقال تفکر ژرف به مخاطب عام، از عوام زدگی پیشگیری کنیم نیز گفت: راهکارهای انتقال تفکر عمیق به مخاطب استفاده از رسانه‎های خاص و تخصصی است، اینکه ما در علوم ارتباطات کتاب را هم در زمره رسانه‌ها طبقه‎بندی می‌کنیم به خاطر همین موضوع است. یعنی در این مفهوم کتاب هم می‌تواند بعنوان یک رسانه قدرتمند برای انتقال اندیشه‌ها و افکار ژرف مطرح باشد.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات یادآور شد: از طرف دیگر برخی رسانه‎ها هم مانند رادیو و تلویزیون می‎توانند با تولید برنامه‏ها و کانالهای تخصصی انتقال اندیشه و دیدگاهها و تفکرات عمیق را بر مخاطب عام بهبود بخشند. ولی در کل رسانه‌‎های روزمره مثل اینترنت و مطبوعات و رسانه‎های متداول اطلاع رسانی قابلیت و قدرت این کار را به هیچ وجه ندارند. ولی می‎شود با ایجاد رسانه‎های تخصصی تا حدودی از این ضعف کاست و آن را جبران کرد.

ضیایی پرور در مورد اینکه تاچه اندازه ضرورت تأمل نظری را در باب راههای پیشگیری از انتقال ناقص آرای ژرف به مخاطب عام را مهم می‌دانید گفت: بطور طبیعی در کشوری که مخاطبان رسانه‎ها عادت کرده‎اند از آنها فقط برای اطلاع رسانی و خبریابی از عقاید و اندیشه‎ها استفاده کنند و ضریب نفوذ این رسانه و بویژه عمقشان زیاد نباشد نمی‎شود به انتقال تفکر عمیق به مخاطبان دلخوش بود بلکه باید با عمق بخشی به رسانه‎ها، دیدگاهها و اندیشه‎ها را سریع و هرچه بهتر و مناسبتر انتقال داد. ولی می‎شود گفت در ایران متأسفانه اغلب رسانه‎های موجود حامل چنین دیدگاههای نظری و اندیشه‎ای نیستند.