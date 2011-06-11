دکتر حمید ضیایی پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قدرت انتقال تفکر عمیق نظری توسط رسانهها به مخاطبان افزود: اینکه رسانهها بخواهند تفکر عمیق نظری و مباحث ژرف و فکری عمیق به مخاطبان خود منتقل کنند در مفهوم رسانههای روزمره این قابلیت را ندارند و بطور معمول فقط تلنگری میزنند و ایجاد انگیزه برای رویکردهای عمیقتر فکری و اندیشهای میکنند.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد در مورد اینکه چه راهکارهایی باید اتخاذ کرد تا به هنگام انتقال تفکر ژرف به مخاطب عام، از عوام زدگی پیشگیری کنیم نیز گفت: راهکارهای انتقال تفکر عمیق به مخاطب استفاده از رسانههای خاص و تخصصی است، اینکه ما در علوم ارتباطات کتاب را هم در زمره رسانهها طبقهبندی میکنیم به خاطر همین موضوع است. یعنی در این مفهوم کتاب هم میتواند بعنوان یک رسانه قدرتمند برای انتقال اندیشهها و افکار ژرف مطرح باشد.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم ارتباطات یادآور شد: از طرف دیگر برخی رسانهها هم مانند رادیو و تلویزیون میتوانند با تولید برنامهها و کانالهای تخصصی انتقال اندیشه و دیدگاهها و تفکرات عمیق را بر مخاطب عام بهبود بخشند. ولی در کل رسانههای روزمره مثل اینترنت و مطبوعات و رسانههای متداول اطلاع رسانی قابلیت و قدرت این کار را به هیچ وجه ندارند. ولی میشود با ایجاد رسانههای تخصصی تا حدودی از این ضعف کاست و آن را جبران کرد.
ضیایی پرور در مورد اینکه تاچه اندازه ضرورت تأمل نظری را در باب راههای پیشگیری از انتقال ناقص آرای ژرف به مخاطب عام را مهم میدانید گفت: بطور طبیعی در کشوری که مخاطبان رسانهها عادت کردهاند از آنها فقط برای اطلاع رسانی و خبریابی از عقاید و اندیشهها استفاده کنند و ضریب نفوذ این رسانه و بویژه عمقشان زیاد نباشد نمیشود به انتقال تفکر عمیق به مخاطبان دلخوش بود بلکه باید با عمق بخشی به رسانهها، دیدگاهها و اندیشهها را سریع و هرچه بهتر و مناسبتر انتقال داد. ولی میشود گفت در ایران متأسفانه اغلب رسانههای موجود حامل چنین دیدگاههای نظری و اندیشهای نیستند.
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