مذاکرات رئیس سیا با مقامات پاکستان درباره تقویت همکاریها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان اعلام کرد: "لئون پانتا" روز گذشته با مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی اسلام آباد درباره روشهای تقویت همکاری اطلاعاتی در آینده گفتگو کرد.

به گفته یک مقام امنیتی پاکستان پانتا با ژنرال "پرویز اشفق کیانی" فرمانده ارتش و ژنرال "احمد شجاع پاشا" رئیس سرویس اطلاعات داخلی پاکستان درباره اوضاع امنیتی این کشور گفتگو کرد.

سفر پانتا به اسلام آباد در حالی انجام شد که در پی بالا گرفتن اختلافات میان ایالات متحده و پاکستان به سبب عملیات روز دوم سیا و کشته شدن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده، آمریکا شمار نیروهای خود را به درخواست این کشور کاهش داده است.

در حال حاضر به صورت رسمی 200 نظامی آمریکایی در پاکستان وظیفه آموزش نیروهای این کشور را به عهده دارند. با این حال اسلام آباد از وجود شمار بیشتری از آمریکاییها در چارچوب نیروهای اطلاعاتی در پاکستان خبر می دهد.