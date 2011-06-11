چشم انداز 10 ساله فوتبال خراسان شمالی در حال تدوین است

جباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح بعد از فدراسیون فوتبال کشور تنها در استان خراسان شمالی به اجرا در خواهد آمد.

وی از هیئت فوتبال شیروان به عنوان فعال ترین هیئت در استان نام برد و تصریح کرد: طی دو سال پیاپی این شهرستان رتبه نخست را کسب کرده است.



رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی بیشترین مشکلات هیئتها فوتبال را در شهرستان را نبود امکانات و تجهیزات مناسب و زیر ساختهای موجود این رشته پر طرفدار از جمله زمین چمن مناسب و حتی معمولی و استانداردهای لازم اعلام کرد.



وی افزود: از نظر امکانات آموزشی و تجهیزات هم در بخش آقایان و بانوان استان خراسان شمالی در نقطه صفر قرار گرفته است.



این مسئول ورزشی در استان خراسان شمالی یادآور شد: علی رغم اینکه خراسان شمالی استانی نیمه صنعتی است و کارخانجات بزرگی در این استان فعالیت دارند، متاسفانه حمایتی از طریق صنایع برای تیمهای فوتبال صورت نمی گیرد و کمبود بودجه و اعتبارات هم بر این کار مضاعف شده است.



جباری با بیان اینکه تاکنون اعتبارات امسال به هیئت فوتبال استان اعلام نشده است گفت: اگر اعتبارات همانند سال قبل تخصیص داده شود پاسخگوی نیاز فوتبال این استان نیست و نمی توان کار بزرگی انجام داد.



رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی برگزاری مسابقات در تمام رده های سنی، برگزاری کلاس آموزشی مربیگری و داوری، فعال کردن هیئت فوتسال بانوان در شهرستانها، برگزاری کلاسهای توجیهی واعزام مسابقات برگزاری اردوها و کارگاههای توجیهی را از مهمترین برنامه های هیئت استان در سال جاری اعلام کرد.



جباری با انتقاد به اینکه زمینهای چمن موجود برخی از شهرستانها قدیمی است اذعان کرد: اماکن ورزشی برای ترمیم نیاز به اعتبار ویژه دارد که در سند توسعه تمام مشکلات و پتانسیلهای موجود و بالقوه شهرستانها لحاظ شده است.