به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت بیزینس وایر، این نویسنده با فروش بیش از یک میلیون نسخه از آخرین اثرش توانست نام خود را در کنار اسامی نویسندگان پرفروشی چون استیگ لارسون، جیمز پترسون، نورا رابرتز، چارلین هریس، لی چایلد و سوزان کالینز قرار دهد.

کانلی با ابراز خوشحالی از رسیدن به چنین مرحله‌ای در کار حرفه‌ای خود، جای‌گرفتن نامش را در کنار گروهی از نویسندگان که آنها را شگفت‌انگیز خواند، افتخاری دانست و ابراز امیدواری کرد، چنین عنوانی باعث جذب مخاطب بیشتر آثارش شود.

کانلی که تاکنون 23 رمان و یک کار غیرداستانی در کارنامه خود دارد توانسته بیش از 42 میلیون نسخه از آثارخود در سراسر جهان به فروش برساند و آثارش به 36 زبان ترجمه شده است. همچنین از برخی آثارش اقتباس‌های سینمایی انجام گرفته است.

وی که زمانی خبرنگار بوده، جوایز معتبری از در زمینه‌های روزنامه‌نگاری و رمان‌نویسی دریافت کرده است که از آن جمله می‌توان به جایزه «ادگار» برای بهترین رمان اول در سال 1992 اشاره کرد.

«نه اژدها»، «واژگونی»، «مترسک»، «حکم برنجی»، «نور گم شده» و «شاهد پنجم» از دیگر آثار این نویسنده است.