به گزارش خبرنگار مهر، طی برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی سازمان صدا و سیما، قرار است 16 استان کشور که در زمینه تولیدات رسانه ای از توانایی بالایی برخوردارند فعالیت خود را به صورت 24 ساعته ادامه دهند.



بر این اساس خراسان رضوی بعنوان یکی از بهترین شبکه های استانی در سطح کشور که از لحاظ تولید برنامه چندی است به سبب فعالیت جدی بخشهای مختلف این شبکه از جمله پیشرفت در انیمیشن سازی، تولید مستندها و برنامه هایی از این دست دستاوردهای مطلوبی داشته است، از بامداد دوشنبه این هفته به صورت 24 ساعته به کار خود ادامه می دهد.



معاون صدا و سیمای خراسان رضوی ظهر شنبه در حاشیه نشست خبری در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: برای پویایی هر چه بهتر در این 24 ساعت، ما 9 ساعت تولید در کنداکتور را تدارک دیده ایم و همزمان نیز تعداد سه برنامه به برنامه های شبکه استانی خراسان رضوی اضافه می شود.



محمد ثقفی با تشریح این برنامه ها گفت: سیمای بامدادی، برنامه آقا که مربوط به امام رضا علیه السلام است و برنامه اشاره در مورد پاسخگویی به نیازهای کلی مردم از جمله این برنامه هاست که در کنار این، پنج ساعت برنامه زنده تلویزیونی، چهار ساعت برنامه تولیدی، ترکیبی و مستند و همچنین چهار ساعت مختص زمان تکرار برنامه های تولیدی است.



وی تصریح کرد: برنامه های تأمینی نیز 10 ساعت از این زمان را به خود اختصاص داده است که در این بین دو ساعت به برنامه های تأمینی خراسان رضوی و هشت ساعت به برنامه های تأمینی سراسری و شبکه ها مربوط است.



ثقفی در پاسخ به اینکه "شبکه خراسان رضوی از لحاظ خبری چه میزان افزایش تولید دارد"، گفت: ما حدود یک ساعت باکس خبری داریم که به استثنای باکس های خبری قبلی، بسته خبری ادبی انگلیسی در صبح و بعداز ظهر در کنار این برنامه ها قرار گرفته است.



وی از پخش فیلمهای سینمایی از شبکه استانی خراسان رضوی در قابل جشنواره خبر داد و افزود: جشنواره فیلمهای سینمایی به پخش فیلمهای متنوع و پرمخاطب می پردازد و علاوه بر این ما سریالهای مختلفی را هم پیش بینی کرده ایم.



معاون صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: با این وجود امیدواریم که بتوانیم این کار بزرگ را با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام شده است، به خوبی اداره کنیم و بیش از پیش به مسائل رسانه ای و خواسته های مردم استان بپردازیم.