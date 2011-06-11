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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

جزئیات مصاحبه اعلام شد:

مصاحبه دو مرحله ای کنکور دکتری در دانشگاه شریف/ آغاز مصاحبه از 7تیر

مصاحبه دو مرحله ای کنکور دکتری در دانشگاه شریف/ آغاز مصاحبه از 7تیر

دانشگاه صنعتی شریف مرحله مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله نخست کنکور دکتری را اعلام کرد که بر اساس آن مرحله مصاحبه کنکور دکتری در دانشگاه صنعتی شریف شامل دو بخش بررسی پرونده علمی و مصاحبه حضوری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تنها داوطلبانی که در سامانه www.sharifgradschool.net ثبت نام کرده، وجه ثبت نام را پرداخت و ثبت نام خود را نهایی کرده باشند، امکان شرکت در مراحل مصاحبه دو بخشی بررسی پرونده علمی و مصاحبه حضوری را دارند.

داوطلبان می توانند به منظور تکمیل نهایی مدارک خود تا روز سه شنبه 24 خردادماه به این سامانه مراجعه کنند.

داوطلبانی که حد نصاب های لازم را در مرحله بررسی پرونده علمی کسب کنند در اطلاع بعدی دانشگاه صنعتی شریف به مصاحبه حضوری دعوت می شوند.

زمان آغاز مصاحبه کنکور دکتری در دانشگاه صنعتی شریف از روز سه شنبه 7 تیرماه خواهد بود و 4 مردادماه به پایان می رسد.
 

کد مطلب 1332308

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