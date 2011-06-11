مصاحبه دو مرحله ای کنکور دکتری در دانشگاه شریف/ آغاز مصاحبه از 7تیر

به گزارش خبرنگار مهر، تنها داوطلبانی که در سامانه www.sharifgradschool.net ثبت نام کرده، وجه ثبت نام را پرداخت و ثبت نام خود را نهایی کرده باشند، امکان شرکت در مراحل مصاحبه دو بخشی بررسی پرونده علمی و مصاحبه حضوری را دارند.

داوطلبان می توانند به منظور تکمیل نهایی مدارک خود تا روز سه شنبه 24 خردادماه به این سامانه مراجعه کنند.

داوطلبانی که حد نصاب های لازم را در مرحله بررسی پرونده علمی کسب کنند در اطلاع بعدی دانشگاه صنعتی شریف به مصاحبه حضوری دعوت می شوند.

زمان آغاز مصاحبه کنکور دکتری در دانشگاه صنعتی شریف از روز سه شنبه 7 تیرماه خواهد بود و 4 مردادماه به پایان می رسد.

