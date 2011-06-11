ترور وزیر کشور سومالی در منزلش/ عامل انتحاری همسر وزیر بود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالشکور شیخ حسن" روز گذشته طی یک حمله انتحاری در منزلش در موگادیشو بشدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان داد.

اما درباره نحوه اجرای این عملیات تروریستی اخبار متفاوت و بعضا ضد و نقیضی منتشر شده است. "عدن محمد" از مقامات امنیتی در موگادیشو با اعلام خبر مرگ وزیر کشور سومالی در پی جراحات وارده به بدنش، اظهار داشت: اطلاعاتی که ما تاکنون دریافت کرده ایم نشان می دهد برادرزاده جوان وزیر کشور عامل این عملیات انتحاری بوده است.

منابع امنیتی در سومالی نیز با اشاره به اینکه برادرزاده وزیر کشور از سه روز پیش در خانه وی میهمان بوده است، تاکید دارند وی با استفاده از مواد منفجره همراه خود عامل اصلی این ترور بوده است.



عبدالشکور شیخ حسن

این در حالی است که "محمد علی" از مقامات امنیتی سومالی نیز با اشاره به اینکه حمله اخیر در منزل وزیر کشور رخ داده، افزود: عبدالشکور به علت جراحات عمیق ناشی از انفجار جان داد و اطلاعات اولیه ما نشان می دهد که عامل انتحاری همسر وی بوده است.

از سوی دیگر، راننده خودروی وزیر کشور سومالی نیز در اظهاراتی تاکید کرد: عبدالشکور در پی عملیات یک زن انتحاری در منزلش بشدت دچار جراحت شد.

وی تاکید کرد: من زنی را دیدم که وارد منزل عبدالشکور شد و لحظاتی بعد صدای انفجاری شدید از خانه به گوش رسید. من در آن لحظه اجساد و تکه هایی از بدن افراد حاضر در خانه را می دیدم که به هوا پرتاب شدند. زمانی هم که وارد اتاق وزیر شدم وی را غرق در خون یافتم.

تاکنون هیچ منبع موثقی عامل اصلی ترور وزیر کشور سومالی را تایید نکرده و گمانه زنی ها درباره اجرای این عملیات توسط همسر یا برادرزاده اش وجود دارد.