اخبار کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رزمندگان ثارالله همدان برای نخستین بار جشن تولد حضرت علی اصغر ویژه کودکان را برگزار می کند.

علاقمندان به شرکت در این جشن باید برای ثبت نام کودکان خود تا 22 خرداد به کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امامزاده عبدالله، شاهزاده حسین و امامزاده یحیی مراجعه کنند.

بر اساس اعلام هیئت رزمندگان ثارالله این جشن 23 خرداد در سالن ابن سینا همدان برگزار می شود.

نمایش صنایع دستی همدان در تهران

هنرمندان صنایع دستی استان همدان در قالب 11 غرفه جدیدترین دستاوردهای خود را در نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی به نمایش گذاشته اند.

سرپرست معاونت صنایع دستی استان همدان اظهار داشت: در این نمایشگاه هشت غرفه در اختیار هنرمندان قرار گرفته و سه غرفه نیز به شرکتهای تعاونی صنایع دستی این استان اختصاص دارد.

بهجت عباسی افزود: آثار عرضه شده در این نمایشگاه به رشته های نقاشی روی شیشه، سراجی سنتی، منبت مبلمان، نقاشی روی سفال، باتیک، معرق چوب، سفال نقش برجسته و لعابدار و سفال کتیبه مربوط میشود.

عباسی اضافه کرد: هنرمندان رشته های نقاشی باتیک، معرق چوب و سفال نقش برجسته و لعابدار در این نمایشگاه به صورت زنده محصولات خود را تولید می کنند.

نخستین نمایشگاه بین‌المللی روز جهانی صنایع‌دستی تا 27 خرداد ماه در مصلای بزرگ تهران دایر است.

برگزاری کارگاه سفال و سرامیک لالجین در کیش

کارگاه آموزش سفال و سرامیک لالجین همزمان با هفته صنایع دستس در جزیره کیش دایر شده است.

این کارگاه به همت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان برگزار شده و علاقمندان می توانند به صورت رایگان در این کارگاه شرکت کنند.

در این کارگاه، ایرج گلزاری یکی از هنرمندان برجسته عرصه سفالگری وظیفه آموزش را در این کارگاه بر عهده دارد و به آموزش سفالگری می پردازد.

این کارگاه همزمان با هفته گرامیداشت صنایع دستی از 21 تا 23 خرداد ماه برگزار است.

این کارگاه آموزشی با هدف آشنا ساختن افراد با سفالگری و سرامیک‌ سازی برگزار شده است.

برگزاری نمایشگاه و فروشگاه آثار هنری هنرمندان همدانی در مجتمع شهید آوینی

رئیس اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: نمایشگاه و فروشگاه آثار هنری هنرمندان همدانی در مجتمع سینمایی و هنری شهید آوینی دایر می شود.

حسین فرجی هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از هنرمندان و ایجاد انگیزه در آنها دانست و افزود: در این نمایشگاه 132 اثر تابلو در زمینه های تجسمی و 23 اثر نقاشی بر روی سفال از آثار هنرمندان استان همدان به نمایش گذاشته می شود.

وی گفت : این نمایشگاه از تاریخ هشت تیرماه تا 23 تیرماه در نگارخانه استاد زنگنه مجتمع سینمایی و هنری شهید آوینی دایر می شود و برای بازدید عموم آزاد است.

نقد فیلم "پابرهنه در بهشت" در حوزه هنری همدان

در دویست و دومین جلسه خانه فیلم، فیلم "پابرهنه در بهشت" به کارگردانی بهرام توکلی برای اعضای خانه فیلم به نمایش درآمد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

این فیلم داستان یحیی روحانی جوانی است که برای انجام وظیفۀ تبلیغی اش سراغ یک آسایشگاه بیماران مبتلا به ایدز می رود و برخلاف پیش بینی همه، رویه ای غیر از موعظه و سخنرانی را برای بیماران در پی می گیرد.

پابرهنه در بهشت قصۀ بیمارانی است که آسیب دیده از شرایط بد اجتماعی اند و آنها را به زور در قرنطینه ای جمع کردند.