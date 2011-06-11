گازرسانی به شهرکهای صنعتی گلستان امسال پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی پیش از ظهر شنبه در نشست پیشگیری مصوبات سفر دولت در بخش گاز استان افزود: گازرسانی به این شهرکهای صنعتی 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان سال 90 به اتمام خواهند رسید.

وی با بیان این نکته که اجرای مصوبات سفرهای ریاست محترم جمهوری در اولویت برنامه های کاری این شرکت قرار دارد از تحقق و اجرایی شدن مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری در استان گلستان خبرداد.

وی اظهار داشت: در سفر اول هیئت دولت گاز رسانی به شهر مرزی مراوه تپه و 48 روستای مجموعه دوزین مورد نظر قرار گرفت که پس از تصویب و ابلاغ برابر برنامه عملیات گازرسانی آغاز شد که الحمدالله شهر مورد نظر بعنوان آخرین شهراستان در دهه فجرسال گذشته گاز دار شد و در شرف اشتراک پذیری است.

وی عنوان کرد: مصوبه گاز رسانی به مجموعه دوزین نیز همزمان آغاز شد که در حال حاضر این پروژه نیزدرمجموع 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشت بطوری که گازرسانی به 13 روستای مجموعه به اتمام رسیده و 14 روستای دیگر نیز در هفته دولت و حداکثر تا دهه فجر سال جاری از نعمت گاز بهره مند خواهند شد و بقیه روستاها نیز درمرحله اجرایی قرار گرفتند.

سنگدوینی درخصوص مصوبات سفر دوم اظهار داشت: در مرحله دوم سفرهای استانی نیز با عنایات دولت عدالت محور، دو طرح مهم شامل گازرسانی به روستاهای حاشیه جنگل تا فاصله 15 کیلومتر از خط انتقال و همچنین گازرسانی به شهرک ها و نواحی صنعتی است مصوب که این مصوبات با انجام اقدامات اولیه آغاز شد.

مدیرعامل گاز گلستان افزود: با همت کارکنان گاز گلستان پروژه مصوب اول با 75 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 90 به اتمام خواهند رسید.

وی یادآورشد: سفر سوم ریاست محترم جمهوری پربارترازسفرهای قبلی بود و در این سفر چهار پروژه مهم شامل گازرسانی به 100 روستای شرق استان، اجرای خط انتقال پتروشیمی و شهرک صنعتی اترک، اجرای خط تقویتی جاده قدیم گرگان- کردکوی، احداث ساختمان های اداری و پست امداد مورد توجه قرار گرفت.

سنگدوینی گفت: این مصوبات نیز یکسری اجرایی شده و یک سری نیز در دست مطالعه و طراحی است که بعنوان نمونه پروژه نخست گازرسانی به 100 روستای مورد نظرطبق برنامه زمانی مشخص شده وهم اکنون حدود 20 روستا در مرحله اجرایی و 30 روستا درمرحله طراحی است و بقیه نیز تا پایان سال 92 گازدار خواهند شد.