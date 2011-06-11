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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

فراخوان تولید فیلم‌های پنج دقیقه‌ای جشنواره سینما حقیقت اعلام شد

فراخوان تولید فیلم‌های پنج دقیقه‌ای جشنواره سینما حقیقت اعلام شد

فراخوان تولید فیلم‌های مستند پنج دقیقه‌ای پنجمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان حمایت از تولید فیلم‌های مستند پنج دقیقه‌ای با موضوع خانواده ویژه‌ پنجمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منتشر شد.

نظر به اهمیت جایگاه خانواده در شرع مقدس اسلام و فرهنگ دیرینۀ ایرانیان و به منظور تهیه و تامین آثار منتخب بخش ویژه "مسابقه ملی" پنجمین جشنواره سینماحقیقت "مستندهای پنج دقیقه ای با رویکرد خانواده"، این مرکز اقدام به انتشار فراخوان حمایت از تولید فیلم‌های مستند پنج دقیقه‌ای با موضوع خانواده کرده است.

در این بخش ویژۀ جشنواره سینماحقیقت،‌ فیلم‌های ارسالی بصورت مستقل پذیرفته،‌ انتخاب،‌ داوری و نمایش داده خواهد شد و به مستندسار برگزیدۀ این بخش نیز تندیس فیروزه ای جشنواره، ‌دیپلم افتخار و مبلغ 25 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود.

عموم مستندسازان محترم حداکثر تا تاریخ 15 مرداد ماه 1390 فرصت دارند تا طرح‌های مستند پنج دقیقه ای خود با رویکرد خانواده را به معاونت فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، طبقه سوم ارائه کنند.

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران: سینماحقیقت، روزهای 17 تا 23 آبان ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1332316

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