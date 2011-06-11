به گزارش خبرنگار مهر، ششصد و بیست و دومین نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور دکتر محمدرضا رزاقی رئیس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد و از جمله مصوبات این نشست موافقت با کلیات تشکیلات دانشکده فناوری‌های نوین و تشکیلات دانشکده آموزش علوم پزشکی بود.

بر اساس دیگر مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی می توان به تدوین شرح وظیفه دو دانشکده "فناوری نوین" و "آموزش علوم پزشکی" از سوی معاونت آموزشی دانشگاه است.

بررسی طرح پیشنهادی ضیافت اندیشه برای اساتید و دانشجویان از سوی روابط عمومی دانشگاه و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از دیگر مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه است.