جدیدترین تلاش ژاپن برای مهار پرتو رادیواکتیو/ تصاویر بازسازی پس از سونامی

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله و سونامی 11 مارس شمال ژاپن خسارات بسیاری به این کشور وارد کرد و با انفجار نیروگاه "فوکوشیما داییجی" یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی دو دهه اخیر را رقم زد.

در روزهای اخیر روزنامه نیویورک پست در گزارشی نوشت که مقامات ژاپن برای اولین بار پذیرفتند که چای سبزی که از حوزه "شیزوکا"، بزرگترین منطقه کشت چای تهیه می شود محتوی پرتوهای رادیو اکتیو بالاتر از سطح استاندارد است.

این مقامات توضیح دادند که برگهای خشک چای سبز در ناحیه "هونیاما" در حوزه "شیزوکا" به سزیم رادیواکتیو در سطح 679 بکرل بر کیلوگرم آلوده است. این درحالی است که سطح حداکثر رادیواکتیو باید 500 بکرل بر کیلوگرم باشد.

ژاپن در سال 2009 بیش از 95 هزار تن چای خشک تولید کرد که 42 درصد آن از منطقه "شیزوکا" بود.

از سویی دیگر دولت ژاپن روز جمعه اعلام کرد که چهار منطقه جدید را در شمال این کشور وارد لیست مکانهای متاثر از پرتوهای رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما کرده است که از این تعداد سه منطقه در حوزه "ریوزنماکی" شامل حدود 180 خانه در فاصله 50 کیلومتری نیروگاه فوکوشیما قرار دارند.

اطلاعات دولتی نشان می دهند که سطح رادیواکتیو در این مناطق بین 20.1 تا 20.8 میلی سیورت در سال (یک واحد اندازه گیری در فیزیک پزشکی) است. این درحالی است که هر ساکن یک کشور صنعتی به طور متوسط حداکثر می تواند دوزی حدود 3 میلی سیورت در سال از ماده رادیواکتیو را دریافت کند.

آخرین وضعیت نیروگاه فوکوشیما

17 آوریل شرکت "تپکو"، مالک نیروگاه هسته ای فوکوشیما طرحی را ارائه کرد که براساس آن نیروگاه را ظرف مدت 6 تا 9 ماه تحت کنترل قرار خواهد داد.

برپایه این طرح، این نیروگاه با پمپاژ آب به داخل راکتورها شروع به خنک شدن کرد. هرچند اواسط ماه می، به دلیل پر شدن و آسیب دیدن مخازن نگهداری آب، تپکو فرایند پمپاژ را متوقف کرد و سیستمهای جدید خنک کننده ای را برای ادامه عملیات خنک سازی نصب کرد.

برپایه آخرین گزارشات، در اطراف سایت نیروگاه سطوح بسیار بالای رادیواکتیو وجود دارد که شامل 110 هزار تن آب رادیواکتیو انباشه شده در اثر پمپاژ نیز می شود.

مقامات ژاپن در یک طرح بلند مدت و فرایندی که می تواند چند دهه به طول انجامد و حدود 10 میلیارد دلار هزینه داشته باشد در تلاشند تا فضاهای آلوده به رادیواکتیو را به طور کامل پاکسازی کنند.

آبی که برای خنک سازی به داخل راکتورها پمپاژ می شد و در حدود 500 تن در روز بود درحال حاضر در ساختارهای زیرزمینی اطراف سایت نیروگاه ذخیره شده است. تپکو به منظور جلوگیری از ترکیدگی این مخازن قصد دارد این آب را از 20 ژوئن وارد اقیانوس آرام کند. این شرکت امیدوار است که از 15 ژوئن بتواند تاسیسات امنیتی و بهداشتی لازم برای انجام این عملیات را فعال کند.

پیش بینی ها نشان می دهد که روزانه هزار و 200 تن آب را در اقیانوس تخلیه خواهد شد تا سطح آب در مخازن کمی کاهش باید. همچنین تپکو درحال ساخت یک تانک عظیم جدید برای نگهداری آب رادیواکتیو است که تا ماه آگوست آماده خواهد شد.

بازسازیهای ژاپن پس از سونامی

سونامی 11 مارس 2011 خسارات جانی و مالی بسیاری به مناطق شمالی ژاپن وارد کرد. هرچند خسارات جانی و بسیاری از مشکلات ناشی از انتشار پرتوهای رادیواکتیو حل نشده باقیمانده اند، اما به نظر می رسد که دولت این کشور توانسته است عملکرد خوبی در بخش بازسازی مناطق آسیب دیده داشته باشد.

دراین راستا، روزنامه دیلی میل گزارشی تصویری از این بازسازیها را منتشر کرده است:

کشتی تفریحی "هامایوری" که در اثر سونامی بر روی پشت بام یک مهمانسرا در شهر "اوتسوچی" در حوزه "ایواته" قرار گرفته بود. تصویر بالا مربوط به 6 آوریل و تصویر پایین از همان نقطه مربوط به 3 ژوئن است

در ورودی معبد شینتو در شهر اوتسوچی سه روز پس از زلزله و سونامی 11 مارس و همان منطقه در 3 ژوئن

یک ناحیه مسکونی آسیب دیده از سونامی در شهر "ناتوری" واقع در حوزه "میاجی" در تصویر بالا و همان نقطه در 3 ژوئن در تصویر پایین

پارکینگ یک مرکز خرید با خانه ها و خار و خاشاک در اوتسوچی دو روز بعد از زلزله و همان منطقه در 3 ژوئن

چشم اندازی از زلزله و سونامی در شهر "کزنوما" در حوزه "میاجی" در 15 مارس و تصویر پایین از همان منطقه در 3 ژوئن

ساکنان محلی در میان خار و خاشاک خیابانی در کزنوما 48 ساعت پس از فاجعه سونامی راه می روند و همان منطقه در 3 ژوئن