جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره تحقق وعده های شرکت ملی گاز مبنی بر تعدیل و کاهش بار مالی قبوض مشترکان خانگی گفت: بر اساس آمارهای رسمی و مستند، عمده مشترکان بخش خانگی با دریافت قبوض گاز دوره فروردین و اردیبهشت از بار مالی صورت حسابهای گاز احساس رضایت کرده اند، گفت: در این دو ماه گازبهای 80 درصد مشترکان خانگی در بخشهای مختلف کشور کمتر از 10 هزار تومان بوده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در استان تهران به عنوان پرمصرف ترین استان کشور 78 درصد قبوض گاز دارای بار مالی کمتر از 10 هزار تومان بوده است، تصریح کرد: بار مالی قبوض 16 درصد مشترکان خانگی بین 10 تا 20 هزار تومان، 3 درصد مشترکان بین 20تا 30 هزار تومان و حدود یک درصد مشترکان 30 هزار تومان به بالا بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه قبوض دارای بار مالی بیش از 100 هزار تومان کمتر از سه دهم درصد کل مشترکان خانگی را تشکیل داده است تصریح کرد: با موافقت رئیس جمهور تغییراتی در اقلیم آب و هوایی و دوره فصل سرما در برخی از قبوض گاز اعمال شده است که این تغییرات کاهش بار مالی صورتحساب های گاز مشترکان خانگی را به همراه داشته است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه مطابق با این دستور رئیس جمهور دوره فصل سرما در اقلیمهای یک و دو تا پایان خردادماه و در اقلیمهای 3 تا 5 تا 15 اردیبهشت محاسبه می شود، بیان کرد: آمارهای مصرف گاز هم حاکی از کاهش مصرف این حامل انرژی در دو ماهه اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی به طور متوسط هر مشترک خانگی ماهانه 70 تا 80 متر مکعب گاز مصرف می کنند، یادآور شد: مشترکان گاز خانگی با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان باید از این فرصت برای بهینه سازی تاسیسات گرمایشی ساختمان خود همچون انجام عایق کاری، تعویض خطوط لوله و تجهیزات غیر استاندارد و مستهلک، نصب سامانه های هوشمند اقدام کنند که در این صورت امکان کاهش 50 درصدی مصرف گاز این مشترکان وجود دارد.

300 هزار کنتور مشترکان خانگی تفکیک شد

اوجی در ادامه با اعلام اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون بیش از 300 هزار کنتور مشترکان خانگی در استانهای مختلف کشور تفکیک شده است، تاکید کرد: شرکت ملی گاز برای جداسازی و تفکیک مشترکان خانگی علاقه مند آمادگی داشته و در شرایط فعلی کنتور به اندازه کافی تامین شده است.

پرداخت 40 میلیارد تومان پول گاز به مردم

اوجی همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که پس از تغییرات اقلیمی شهرها و روستاها و بازپرداخت برخی از مطالبات به مردم تاکنون چه میزان در قالب بستانکاری به مشترکان خانگی پرداخت شده است، توضیح داد: پس از موافقت ستاد هدفمندی یارانه ها و رئیس جمهور با پیشنهاد شرکت ملی گاز بستانکاری و بازپرداخت مبالغ به مشترکان آغاز شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه تا حدود 40 میلیارد تومان وجوه گاز به مشترکان خانگی بازپرداخت شده است، تاکید کرد: پیش بینی می شود تا تیرماه امسال مابقی این مبالغ بستانکاری به سایر مشترکان خانگی بازپرداخت شود.

وی همچنین با مطلوب ارزیابی کردن روند پرداخت قبوض گاز توسط مشترکان تاکید کرد: تاکنون بیش از 75 درصد قبوض گاز آخرین دوره صدور صورتحساب توسط مشترکان خانگی به دولت پرداخت شده است.

دستور رئیس جمهور برای ایجاد کمیته وصول مطالبات

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت ملی گاز از ایجاد یک کمیته وصول مطالبات قبوض آب و برق و گاز در سطح استانداریهای کشور با دستور رئیس جمهور خبر داد و گفت: با ایجاد این کارگروه بررسی وضعیت پرداخت قبوض مشترکان انجام می شود و آن دسته از مشترکانی که در پرداخت قبوض گاز مطابق با دوره زمانی تاخیر داشته باشند مطابق با قانون برخورد می شود.

این مقام مسئول از تعیین برخی از جرایم به عنوان یکی از برخوردهای قانونی با مشترکان بدحساب گاز خبر داد و یادآور شد: با توجه به کاهش بار مالی قبوض مشکلی در پرداخت وجه صورتحساب های گاز توسط مشترکان خانگی وجود ندارد.

معاون وزیر نفت در ادامه درباره پرداخت قبوض گاز توسط جایگاههای سی ان جی بیان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور تمامی جایگاههای سی ان جی که نسبت به پرداخت مبالغ قبوض گاز اقدام نکنند، انشعاب گاز آنها به طور موقت قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه هم اکنون جایگاههای سی ان جی به صورت نقدی گاز طبیعی را به مردم ارائه می کنند، یادآور شد: بر این اساس دلیلی برای عدم پرداخت قبوض گاز این مشترکان پذیرفته نیست.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تمامی مطالبات دولت در قالب پرداخت قبوض گاز به طور مستقیم به خزانه وارد می شود، خاطر نشان کرد: شرکت ملی گاز آمادگی حل مشکلات احتمالی جایگاههای سی ان جی را دارد.