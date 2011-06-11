88 طرح کشاورزی استان تهران در ورامین بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرحها صبح امروز با حضور مدیرکل جهادکشاورزی استان تهران در شهرستان ورامین افتتاح شد.

برای اجرای این طرحها بیش از 451 میلیارد ریال هزینه شده و با بهره برداری ازاین طرحها، به طور مستقیم وغیر مستقیم برای 4200 نفر شغل ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در حاشیه این افتتاحیه نمادین گفت: 45 درصد این طرحها در زمینه آب و خاک ، 30درصد دامی و 25 درصد در قسمت صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

38 درصد گلخانه های کشور در استان تهران قرار دارد

سید محمد موسوی افزود: 38 درصد گلخانه های کشور در استان تهران قرار دارد که سالانه 60 درصد گل و محصولات گلخانه ای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند.

ساخت گلخانه های گل آنتریوم، گل رز و صیفی، جاده بین مزارع، تسطیح زمینهای کشاورزی، آبیاری تحت فشار، آبیاری قطره ای، ساخت کانال آبیاری بتنی و دو دامداری شیری و پرواری، 10 طرح بخش کشاورزی در شهرستان ورامین بود که امروز به بهره برداری رسید.

شهرستان ورامین با داشتن 130 هزار هکتاز زمین قابل کشت، قطب کشاورزی و دامداری استان تهران است.

240 واحد صنعتی، 940 واحد کوچک روستایی و هزار و60 واحد سنتی دامداری در شهرستان ورامین گوشت و شیر تولید می کنند.