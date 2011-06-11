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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

هزار کالای وارداتی و صادراتی در استان تهران تعیین ماهیت شد

هزار کالای وارداتی و صادراتی در استان تهران تعیین ماهیت شد

کرج - خبرگزاری مهر: بیش از هزار کالای وارداتی و صادراتی در استان تهران در راستای امر ارتقای کیفیت و استانداردسازی تعیین ماهیت شد.

رئیس واحد نظارت بر امور صادرات و واردات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق گفت : هزار و 630 نمونه از کالاهای وارداتی و صادراتی در ادارات گمرک این استان طی اردیبهشت ماه سال جاری تعیین ماهیت شده است.

حسن قربانپور ادامه داد: این امر در راستای امر ارتقای کیفیت و استانداردسازی صورت گرفته است.

این مسئول بیان کرد: این آزمونهای تعیین ماهیت در گمرکهای شهریار، غرب، مهرآباد، امانات پستی و فرودگاه امام خمینی (ره) این استان انجام شده است.

وی عنوان کرد: آزمایشگاههای استاندارد مستقر در ادارات گمرک این استان، مسئولیت انجام این آزمونها را برعهده دارند و در این زمینه تلاش می کنند.

این مسئول اضافه کرد: همچنین به منظور تسریع در امور آزمون تعیین ماهیت کالاها، آزمایشگاههای همکار در ادارات گمرک شهریار، غرب و فرودگاه امام خمینی (ره )این استان نیز فعالیت می کنند.

وی اضافه کرد:آزمایشگاههای همکار متعلق به بخش خصوصی هستند و با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ستان تهران در زمینه های مختلف همکاری می کنند.

کد مطلب 1332366

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