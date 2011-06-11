مدیریت و فرهنگ جهادی از نیازمندیهای اساسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن عالمی ظهر شنبه در پنجمین همایش استانی فرهنگ و مدیریت جهادی توجه به بخش کشاورزی را اولویت مهم در سازمان جهاد کشاورزی یاد کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی باید در راستای خدمت رسانی در حوزه کشاورزی فعال باشد.

حجت الاسلام عالمی تاسیس جهاد سازندگی تنها چهارماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را نشان دهنده اهمیت عملکرد جهادی درمحرومیت زدایی دانست و ادامه داد: با تشکیل این نهاد بسیاری از ویرانی ها به خصوص در مناطق روستایی آباد و قشری که طعم تلخ محرومیت را با جسم و جان چشیده بودند از این محرومیت خارج شدند.

وی ادامه داد: این همایش باید به مطالبات مردم و خواسته های مردم به صورت دینی پاسخ دهد و در نگاه دین و اسلام باید حاکمیت به مطالبات مردم توجه داشته باشد لذا خواست و مطالبه مردم و حق مردم باید ادا شود.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: مطالبه مردم از حکومت اسلامی حق مردم است و باید حکومت به این مطالبه پاسخ دهد به همین خاطر ایران در طول 32 سال گذشته برای ادای حق مردم اهتمام کرده است و در هر شرایط حکومت این وظیفه را باید ادا کند.

عالمی یاد آور شد: همانطور که ایجاد امنیت و عدالت از نظام حکومتی حق مردم است ارائه هرگونه تسهیلات هم حق مردم است.

وی گفت: ایجاد فراوانی وظیفه حکومت است و در حال حاضر سازمان جهاد کشاورزی در ارزاق مردم وظیفه دارد و نسبت به این امر فعال باشند و برنامه های کارشناسی شده را ارائه بدهد و با وجود اینکه آب و خاک که در زندگی مردم مردن نقش بسیاری دارد با مدیریت درست نسبت به آسایش و رفاه مردم در احصا ارزاق تلاش مضاعف را داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: تهیه ارزاق مردم بر عهده مدیران ذیربط این سازمان است و ما وظیفه داریم این را خوب ادا کنیم.

عالمی افزود: در راستای تحقق جهاد اقتصادی باید به عنوان جهادگران تلاش کنیم و به وظیفه خود عمل کنیم لذا ما در ادای این حق به مردم در مقابل خداوند پاسخگو هستیم.