پروین، باقری و حاج رضایی در نشست فوتبال هفت نفره شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال هفت نفره روز سه شنبه عازم رقابت های قهرمانی جهان در هلند خواهد شد و به همین منظور مسئولان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان جلسه ای ترتیب خواهند داد تا این تیم از نکات فنی پیشکسوتان فوتبال کشورمان بهره مند شده و حضور مقتدرانه ای را در این مسابقات تجربه کند.

بر پایه این گزارش، به همین منظور علی پروین، کریم باقری، بهزاد داداش زاده ، امیر حاج رضایی با حضور پیمان یوسفی و کادر فنی تیم فوتبال هفت نفره روزیکشنبه ساعت 18 در محل فدراسیون جانبازان و معلولان حضور پیدا خواهند کرد و در خصوص چگونگی حضور در این مسابقات به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

تیم فوتبال هفت نفره کشورمان در گروه چهارم رقابت های جهانی با تیم های ژاپن، آمریکا و جمهوری ایرلند همگروه است.