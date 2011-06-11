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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

پروین، باقری و حاج رضایی در نشست فوتبال هفت نفره شرکت می کنند

پروین، باقری و حاج رضایی در نشست فوتبال هفت نفره شرکت می کنند

نشست فنی تیم فوتبال هفت نفره روز یکشنبه با حضور پیشکسوتان فوتبال در فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال هفت نفره روز سه شنبه عازم رقابت های قهرمانی جهان در هلند خواهد شد و به همین منظور مسئولان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان جلسه ای ترتیب خواهند داد تا این تیم از نکات فنی پیشکسوتان فوتبال کشورمان بهره مند شده و حضور مقتدرانه ای را در این مسابقات تجربه کند.

بر پایه این گزارش، به همین منظور علی پروین، کریم باقری، بهزاد داداش زاده ، امیر حاج رضایی با حضور پیمان یوسفی و کادر فنی تیم فوتبال هفت نفره روزیکشنبه ساعت 18 در محل فدراسیون جانبازان و معلولان حضور پیدا خواهند کرد و در خصوص چگونگی حضور در این مسابقات به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

تیم فوتبال هفت نفره کشورمان در گروه چهارم رقابت های جهانی  با تیم های ژاپن، آمریکا و جمهوری ایرلند همگروه است.

کد مطلب 1332374

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