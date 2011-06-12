حجت الاسلام محمود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: دستگاه اطلاعاتی باید در شناسائی افرادی که در برابر امر به معروف و نهی از منکر مقاومت می‌کنند سرعت عمل بالایی داشته باشد و شدید‌ترین مجازات را در کوتاه‌ترین زمان برای این افزاد اعمال شود.



رجبی در عین حال تاکید کرد: کسانی که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر اهتمام دارند نیز باید از سوی دستگاه‌های انتظامی و جامعه حمایت شوند.



وی در ادامه با تاکید براینکه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار ضعیف است بیان داشت: دستگاه‌های فرهنگی کشوراز جمله صدا و سیما و رسانه‌های جمعی باید در این بخش به شکل جدی تری وارد شوند.



ترس از اجرای امر به معروف و نهی از منکر

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: به علت بی‌توجهی به این فریضه برخی از افراد به علت خطراتی که ممکن است وجود داشته باشد از اجرای این فریضه دوری می‌کنند.



وی با تاکید براینکه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به جایگاه شایسته خود نرسیده است گفت: باید دراین زمینه ضوابط قانونی ایجاد و با فرهنگ سازی در این زمینه این فریضه در جامعه به شکل جدی اجرا شود.



امر به معروف و نهی از منکر حکمی عقلی و دینی است

قائم مقام موسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر به یک معنا دستوری است که عقل انسان نیز به آن حکم می‌کند اظهار داشت: اصل امر به معروف و نهی از منکر یک حکم عقلائی است و این امر در جامعه و در مقابل کسانی که قانون شکن هستند و قوانین را رعایت نمی‌کنند و با تذکرات برخی افراد مواجه می‌شوند کاملا نمایان است.



وی در ادامه به بعد دینی این فریضه اشاره کرد و ابراز داشت: در فرهنگ دینی اسلام بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر بسیار تاکید شده است و آیات، روایات و احادیث بسیاری در لزوم اجرای این فریضه در جامعه وجود دارد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید براینکه باید به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه عقلی و دینی اهتمام ویژه داشت ابراز کرد: اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه موجب سلامت، آرامش و امنیت در جامعه و جلوگیری از تخلفات می‌شود.



عدم اجرای امر به معروف موجب فعالیت اراذل در جامعه می‌شود

وی با اشاره به اینکه عدم اجرای امر به معروف و نهی از منکر موجب فعالیت اراذل و اوباش در جامعه می‌شود عنوان کرد: باید افرادی که در برابر امر به معروف و نهی از منکر مقاومت می‌کنند طبق ضوابط شرعی به بالا‌ترین مجازات محکوم شوند.



قائم مقام موسسه امام خمینی (ره) ادامه داد: برخورد قاطع با این افراد موجب درس عبرت برای کسانی می‌شود که می‌خواهند دست به شرارت بزنند.