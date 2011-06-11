به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه راهآهن به شرح زیر است:« قهرمانی تیم فوتبال پرطرفدار پرسپولیس در رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور را به مدیران، مربیان، بازیکنان و به ویژه هواداران این تیم تبریک گفته، امیدواریم پرسپولیس و 3 نماینده دیگر ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بتوانند نماینده شایستهای برای فوتبال کشورمان در عرصه بینالمللی باشند. همچنین جا دارد عنوان نایبقهرمانی رقابتهای جام حذفی را به مجموعه باشگاه ملوان تبریک بگویم.»
تیم فوتبال پرسپولیس عصر روز جمعه با برتری 4 بر 3 برابر ملوان در دو دیدار رفت و برگشت موفق شد عنوان قهرمانی بیست و چهارمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی را به خود اختصاص دهد.
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