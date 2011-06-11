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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

به نفع کودکان سرطانی؛

ستارگان فوتسال و فوتبال ایران به مصاف هم می‌روند

ستارگان فوتسال و فوتبال ایران به مصاف هم می‌روند

تیم‌‎های ستارگان فوتبال و فوتسال ایران در دیداری خیریه برای کمک به کودکان سرطانی و بی سرپرست به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار چهره‌های مطرح فوتبال و فوتسال کشورمان از ساعت 15:30 روز چهارشنبه هفته جاری در سالن فدراسیون هندبال برابر هم صف آرایی می کنند.

در تیم ستارگان فوتبال ایران بهزاد غلامپور، هادی طباطبایی، نیما نکیسا، حمید درخشان، امیر قلعه نویی، عبدالعلی چنگیز، فرشاد پیوس، محمد خاکپور، ستار همدانی، نادر محمدخانی، میرشاد ماجدی، سیروس دین محمدی، کریم باقری، مهدی مهدوی کیا، مجید نامجومطلق، آتیلا حجازی، خداداد عزیزی، مهدی هاشمی نسب، رضا شاهرودی و مهرداد میناوند به میدان خواهند رفت.

ترکیب ستارگان فوتسال ایران را نیز علی کریمی، محمدرضا حیدریان، محمود خوراکچی، امیر فراشی، علی صالحی، بابک معصومی، وحید شمسایی، امیر شمسایی، سیامک داداشی، علی روزبهانی، محمود مریخی، علی کاظمی، رضا رضایی کمال، مجتبی آهنگران، مجتبی معینی، سعید رجبی، علی مهماندوست، مصطفی عمادی، علی افضلی، احمد باغبانباشی، حسین افضلی، علی پازوکی و عادل فردوسی پور تشکیل می دهند.

کد مطلب 1332382

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