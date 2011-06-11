به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه 7 در بازدید از موزه رضا عباسی گفت: این موزه از شاخص‌ترین موزه‌های تهران است که باید در حفظ داشته‌های ارزشمند آن کوشید.

غلامرضا میرزایی فلاح با تاکید بر ارزشمند بودن آثار موزه رضا عباسی افزود: آمادگی داریم تعاملات مناسب میان واحدهای فرهنگی ـ هنری شهرداری منطقه 7 با این موزه شکل گیرد و اکنون تمایل این واحد را به ‌منظور چاپ و نشر آثار موزه رضا عباسی در قالب کتاب و کاتالوگ‌های تخصصی و... اعلام می‌کنم.

وی با پر اهمیت خواندن معرفی هر چه بیشتر موزه رضا عباسی، بر فراهم آوردن امکاناتی مانند تبلیغ جراید و تهیه گزارش‌های علمی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: آمادگی داریم از پروژه مرمت کتاب چاپ سنگی کتابخانه موزه رضا عباسی نیز حمایت کنیم.

کتابخانه موزه رضا عباسی بیش از 20 هزار جلد کتاب، روزنامه، مجله و کاتالوگ به زبان‌هایی چون فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی دارد و شاخص‌ترین زمینه موضوعی آن کتاب‌های ادبیات، تاریخ، باستان‌شناسی، هنر و معماری است.

از ویژگی‌های مهم این کتابخانه می‌توان به وجود سفرنامه‌های معتبر و یادداشت‌های موجود که توسط اهداکنندگان نوشته و امضاء شده و به کتاب‌ها ارزش معنوی و تاریخی بخشیده است،‌ اشاره کرد.

این کتابخانه دارای مجموعه ارزشمندی شامل 400 کتاب چاپ سنگی در زمینه متون ادبی است که قدمت برخی از آنها به بیش از 200 سال می‌رسد.

کتاب‌های موزه رضا عباسی به زبان‌های مختلف در حوزه باستان‌شناسی، نقاشی کلاسیک و متجاوز از 50 عنوان دوره کامل مجلات فارسی و 60 عنوان دوره مجلات لاتین و حدود 90 عنوان دوره روزنامه‌های قدیمی است.

موزه رضا عباسی در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید‌خندان، شماره 892 قرار دارد.