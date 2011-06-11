به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار سیدمحمد باقرزاده در این حکم آورده است: «نظر به سوابق و تجارب مفید جنابعالی در زمینه فرهنگ و ادب دفاع مقدس، به موجب این حکم به عنوان دبیر علمی اولین کنگره سراسری خاطرهنویسی دفاع مقدس منصوب میشوید.»
این کنگره در نیمه اول سال جاری و پس از برگزاری جشنوارههای خاطرهنویسی در تمام استانهای کشور برگزار میشود.
حمید حسام هماکنون رئیس موزه دفاع مقدس همدان است. وی پیش از این معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بود و تالیف چندین کتاب با موضوع دفاع مقدس را در کارنامه ادبی خود دارد.
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