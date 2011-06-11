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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

حمید حسام دبیر علمی کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس شد

حمید حسام دبیر علمی کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس شد

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس طی حکمی حمید حسام را به عنوان دبیر علمی اولین کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار سیدمحمد باقرزاده در این حکم آورده است: «نظر به سوابق و تجارب مفید جنابعالی در زمینه فرهنگ و ادب دفاع مقدس، به موجب این حکم به عنوان دبیر علمی اولین کنگره سراسری خاطره‌نویسی دفاع مقدس منصوب می‌شوید.»

این کنگره در نیمه اول سال جاری و پس از برگزاری جشنواره‌های خاطره‌نویسی در تمام استان‌های کشور برگزار می‌شود.

حمید حسام هم‌اکنون رئیس موزه دفاع مقدس همدان است. وی پیش از این معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بود و تالیف چندین کتاب با موضوع دفاع مقدس را در کارنامه ادبی خود دارد.

کد مطلب 1332393

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