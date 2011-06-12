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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

برزگری خبر داد:

آمادگی استاندارد برای کنترل کلیه کالاهای صنعتی وارداتی

آمادگی استاندارد برای کنترل کلیه کالاهای صنعتی وارداتی

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان استاندارد و تحقیفات صنعتی ایران از اعلام آمادگی این سازمان برای کنترل کلیه کالاهای صنعتی وارداتی خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آمادگی در مجموعه استاندارد هست که تمام کالاهای صنعتی وارداتی به کشور را با کد گذاری کنترل کنیم. 

رئیس سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران گفت:از این پس می‌توانیم با کدگذاری و ایجاد کاتالوگ الکترونیکی، کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور را کنترل کنیم. 

وی عنوان کرد: همچنین می توانیم با کدردیابی در مراکز عرضه، جایی برای عرضه کالاهای قاچاق و غیر کیفی نگذاریم.

تدوین 34 استاندارد معیار مصرف برای محصولات انرژی بر

این مسئول همچنین از تدوین 34 عنوان استاندارد معیار مصرف برای محصولات انرژی بر، درسال گذشته خبر داد و گفت: برای فرآیندها و کارخانجات بزرگ انرژی‌بر 27 عنوان استاندارد ملی تدوین شده است.

وی یادآور شد: از این میان 18 مورد اجرا شده و پنج عنوان دیگر نیز در دست تدوین است.

برزگری با برشمردن اقدامات این سازمان در سطح جهانی گفت: این سازمان در 137 کمیته فنی و اصلی تدوین استانداردهای جهانی عضو فعال و در 165 کمیته فنی عضو ناظر است.

وی افزود : مسئولیت اداره پنج دبیرخانه کمیته تدوین استاندارد های جهانی از جمله شوینده ها، پودرهای شیمیایی، فرآورده های ارایشی و بهداشتی، خوراک دام و بسته بندی در ایران قرار دارد.

کد مطلب 1332398

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