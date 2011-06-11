برنامه ریزی راهکار حل محدودیت منابع است/ تعاون چاره کارآفرینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اعلایی در همایش تعاونگران کارآفرین آذربایجان شرقی در مجتمع پتروشیمی تبریز افزود: یکی از سیاست های اولویت دار دولت که به دغدغه اصلی دولت نیز تبدیل شده است موضوع اشتغال است.

اعلایی تاکید کرد: دولت قصد دارد یکی از اصل های مغفول قانون اساسی که به موضوع ایجاد شغل تاکید دارد را احیا کند.

وی اضافه کرد: بر اساس اصل 43 قانون اساسی دولت موظف است با برنامه ریزی های منظم و منسجم خود زمینه اشتغال جوانان را در قالب تعاونی فراهم کند.

مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت توجه به تشکل های تعاونی در امر حل معضل بیکاری اظهار داشت: متاسفانه پیش از این آن گونه که باید به نقش تعاون در رفع معضل بیکاری و فراهم شدن فرصت های جدید شغلی توجه چندانی نشده بود که خوشبختانه در سال های اخیر شاهد پررنگ تر شدن سهم بخش تعاون در این زمینه هستیم.

اعلایی با اشاره به برگزاری همزمان همایش های کارآفرینان تعاونگر در سراسر کشور افزود: بیش از 14 هزار نفر در سایت وزارت تعاون به عنوان جوینده کار از استان آذربایجان شرقی ثبت نام کرده بود که از این تعداد 600 نفر ابراز داشته بودند که توان کارآفرینی را دارند که این همایش ها ویژه آنان برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را زمینه سازی برای هم اندیشی بین کارآفرینان عنوان کرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه در این همایش ها از اساتید برجسته کارآفرینی به منظور سخنرانی دعوت شده است امیدواریم این همایش ها زمینه ساز توسعه فرهنگ کارآفرینی در قالب تشکل های تعاونی شود.

مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی تعاون را مردمی ترین بخش اقتصاد کشور خواند و افزود: فعالیت های گروهی و تیمی همواره زمینه های ارتقای بهره وری را فراهم می آورد که تعاون یکی از راه های فعالیت های تیمی است.

وی اذعان داشت: محدودیت منابع یک واقعیت است به همین دلیل ضرورت دارد که حمایت ها و منابع در اختیار تیم هایی قرار گیرد که بهره وری بیشتری دارند.

اعلایی ریسک را حقیقت پذیرفته شده هر فعالیت اقتصادی خواند و اضافه کرد: هیچ فعالیت اقتصادی وجود ندارد که ریسکی در آن دخیل نباشد ولی با توجه به اینکه در کارهای تیمی میزان ریسک تقسیم می شود و کاهش می یابد، به همین دلیل ایجاد تشکل های تعاونی از بهترین انتخاب ها برای شروع یک کسب و کار تیمی به حساب می آیند.

مدیر کل تعاون حمایت از تشکل های تعاونی را از سیاست های اصلی دولت اعلام کرد و گفت: اگر قرار است سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد، حمایت دولت یک ضرورت است.

اعلایی اذعان داشت: واگذاری بنگاه های دولتی به بخش دولتی در حالی انجام می شود که قرار است 30 درصد از منابع ناشی از فروش این بنگاه ها به تعاونی ها اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شش هزار تعاونی در آذربایجان شرقی به ثبت رسیده اند، افزود: از این تعداد بیش از پنج هزار تعاونی فعال هستند که زمینه اشتغال 50 هزار نفر و عضویت دو میلیون و 500 هزار نفر را فراهم آورده است.

وی در ادامه آذربایجان شرقی را استانی مملو از ظرفیت های اقتصادی خواند و افزود: زمینه های اشتغال در آذربایجان شرقی در بخش های مختلف فراهم است که امیدواریم با زمینه سازی های مناسب شرایط برای فعالیت جوانان جویای کار در این بخش فراهم شود.