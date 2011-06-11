دعوت 28 تکواندو کار مازنی به مسابقات انتخابی قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، این تعداد در پایان مسابقات تکواندو قهرمانی نونهالان مازندران که روز جاری در شهرستان آمل پایان یافت، از سوی کمیته فنی هیئت تکواندو استان به مرحله انتخابی دعوت شدند.

در این مسابقات 350 تکواندوکار از شهرهای مازندران دررده سنی نونهالان در سالن ورزشی پیامبراعظم(ص) آمل با هم رقابت کردند.

این مسابقات که در هشت وزن (22- کیلوگرم تا 38+ کیلوگرم) برگزار شد، درمجموع حدود 800 مسابقه بین تکواندوکاران نونهال استان انجام شد.

در پایان این مسابقات دروزن 22- کیلوگرم امیرمحمدعسگری ، وزن24- کیلوگرم محمدغلام نیا ، وزن 26- کیلوگرم امیرحسین پیوندی ، وزن 30- کیلوگرم علی رضا احمدی، وزن 32- کیلوگرم علی رضا حسین قلی زاده ، وزن 34- کیلوگرم عباس حسن زاده ، وزن 38- کیلوگرم مجتبی روحی و دروزن 38+کیلوگرم امیرحسین فاضلی عنوان های نخست را به خود اختصاص دادند.

بر اساس نظر کمیته فنی هیئت تکواندو مازندران در پایان این مسابقات، نفرات اول تا سوم هشت وزن این مسابقات به مرحله دوم انتخابی تیم منتخب استان که 24 خرداد ماه در ساری برگزارمی شود، دعوت شدند.

مسابقات تکواندو قهرمانی کشور،مردادماه در تهران برگزار می شود.