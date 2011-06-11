عکاس گلستانی مدال طلای مسابقات جهانی عکس را کسب کرد

غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقات در روز جمعه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱، برابر با بیستم خرداد ۱۳۹۰، در حالی به کار خود پایان داد که رضا وهمی موفق به کسب مدال طلای جهان در بخش فوتوژرنالیسم شد.

وی اظهار داشت: عکس رضا وهمی با عنوان " من " علاوه برکسب مدال طلای بخش فوتوژرنالیسم، موفق به دریافت تقدیر ویژه هیئت داوران از فدراسیون جهانی عکاسی، انجمن عکاسان آمریکا، فدراسیون جهانی عکاسان بدون مرز و اتحادیه بین المللی عکس اروپا شد و جایزه ۱۰۰۰ یورویی مسابقات را نیز از آن خود کرد.



این عکاس گلستانی، پیش از این موفق به کسب مدال طلای مسابقات جهانی عکاسی در کشورهای اتریش و انگلیس و همچنین مدال طلای جشنواره هنرهای تجسمی یونسکو در کره جنوبی نیز شده بود.