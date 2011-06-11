درخواست افزایش پنج سهمیه ای تعداد نمایندگان آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح شنبه در سمینار فرمانداران آذربایجان غربی افزود: درخواست شده با تفکیک ماکو، پلدشت، چالدران و شوط به دو قسمت برای هر دو شهرستان یکنفر و با تفکیک سردشت و پیرانشهر برای هر شهرستان یک نماینده انتخاب و معرفی شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای مدرک کارشناسی در صورت حضور در یک دوره ای در مجلس می توانند برای انتخابات دور نهم این نهاد ثبت نام کنند اظهار داشت: در واقع نمایندگان با این اقدام حق " وتو" برای خود قائل شده اند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه نمایندگان حق محدود سازی افراد برای ثبت نام در نمایندگی مجلس را ندارند بیان داشت: چطور می شود نمایندگان دولت در مقاطع مختلف مدیریتی از جمله وزیر، سفیر و… با دارا بودن سابقه مدیریتی نمی توانند در این دوره از انتخابات شرکت کنند.

فتح الهی با بیان اینکه ایجاد این محدودیتها به بدنه نظام ضربه می زند اظهار داشت: وزارت کشور به عنوان مدافع کل جامعه نسبت به محدودیتهای ایجاد شده در مجلس شورای اسلامی اعتراض کرده است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: فرمانداران حق مصاحبه در خصوص تعداد واجدین شرایط رای دادن را به دلیل اینکه تعداد آمارها در نظام کلان کشور ضربه می زند را ندارند.

جلب اعتماد عمومی مهمترین پیروزی انتخابات نهم مجلس است

فتح الهی بصیرت و آرا مردم را تعیین کننده نتیجه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی دانست و با اشاره به اینکه جلب اعتماد عمومی مهمترین پیروزی انتخابات است، افزود: آرامس عمومی، شور انتخاباتی و مشارکت حداکثری در انتخابات باید حاصل شود.

این مسئول از آمادگی کامل آذربایجان غربی برای اجرای 100 درصدی رایانه ای انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی خبر داد و بیان داشت: در صورت ارائه مجوز از سوی شورای نگهبان انتخابات به صورت مکانیزه و رای گیری به صورت دستی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه امسال شورای نگهبان و وزارت کشور کتاب مشترکی در راستای آشنایی عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی چاپ می کند، ادامه داد: در این راستا فرمانداران باید با مراجعه به سایت مجلس شورای اسلامی در جریان قوانین مربوط به انتخابات گرفته و بر اساس دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت کشور اقدام کنند.

بر لزوم تدوین تحلیل های جامعی از اوضاع انتخاباتی شهرستانها در مراکز شهری و روستایی و فعالیتهای تبلیغاتی در مناطق خارج از مرزهای استان توسط فرمانداران تاکید کرد.

وی با بیان اینکه فرمانداران باید بخشی از وظایف روزانه خود را به موضوع انتخابات اختصاص داده و مکاتبات لازم را با وزارت کشور انجام دهند، اظهار داشت: نمایندگان دولت در شهرستانها باید هر روز وضعیت و اقدامات کاندیداها، وابستگی به جریانهای سیاسی، مقبولیت و شانس پیروزی هر فرد را به معاونت سیاسی استانداری ارسال کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه گزارشات تحلیل و عملکردی فرمانداران کارنامه های آنها از حیث اشرافیت سیاسی به مناطق تحت مدیریتی تلقی می شود، بیان داشت: وابستگی مسئولان استانی ومحلی در مناطق مختلف شهری و روستایی به جریان های خاص، در نتیجه انتخابات تاثیر بسزایی نخواهد داشت

درخواست افزایش پنج سهمیه ای تعداد نمایندگان آذربایجان غربی

وی از ارائه درخواست افزایش تعداد نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور خبر داد و با تاکید بر اینکه فرمانداران ونمایندگان باید پیگیر تحقق این پیشنهاد باشند اظهار داشت: در این راستا درخواست شده تعداد نمایندگان ارومیه از سه به چهار نفر، با تفکیک ماکو، پلدشت، چالدران و شوط به دو قسمت برای هر دو شهرستان یک نفر و با تفکیک سردشت و پیرانشهر برای هر شهرستان یک نماینده انتخاب و معرفی شود.

این مسئول با بیان اینکه همچنین با تفکیک شهرستان میاندوآب از شهرستانهای تکاب و شاهین دژ و انتخاب دو نماینده برای این شهرستانها ادامه داد: بر اساس اینکه وزارت کشور آمادگی پذیرش پیشنهادات استانی در خصوص تقسیم بندی و حریم شهرستانها را دارد باید فرمانداران نسبت به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

لایجه جامع تقسیمات کشوری از سوی دولت به مجلس ارائه می شود

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی از ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری از سوی دولت به مجلس طی آینده نزدیک خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعملها و آیین نامه های ارسالی 14 روستای بیش از سه هزار و 500 خانوار جمعیت در استان وجود داشته که شرایط لازم برای شهر شدن دارند.