به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مرتضی جعفرپور گفت: این مسابقه به صورت فصلی برگزار می‌شود و کتاب مورد نظر با تماس علاقه‌مندان با تلفن گویای سازمان به شماره 1837 به نشانی آنها ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ شرکت کنندگان با ارسال پاسخ صحیح به شماره پیام کوتاه 20001837 می‌توانند در مسابقه شرکت کنند. ضمنا هیچ محدودیتی در میزان شرکت کنندگان وجود ندارد و به هر اندازه که شهروندان درمسابقه شرکت کنند، کتاب در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به توزیع کتاب «خانواده خوب از نگاه قرآن و حدیث» در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: این کتاب از سوی اداره امور کتاب و کتابخانه‌های این سازمان تولید و توسط موسسه نشر شهر منتشر شده است.

جعفرپور قیمت این کتاب را 3 هزار تومان عنوان کرد و گفت: کتاب «خانواده خوب» به صورت رایگان برای متقاضیان ارسال می شود.

کتاب «خانواده خوب از نگاه قرآن و حدیث» در چهار فصل با موضوعات، خانواده و ضرورت تشکیل آن، نحوه رفتار اعضای خانواده با یکدیگر، روانشناسی خانواده و اقتصاد خانواده، به صورت کاربردی تألیف شده است.

وی افزود:‌ موضوع‌های کتاب‌ها بر اساس اهداف و رویکردهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انتخاب می‌شود.

جعفرپور یادآور شد: همراه با هر کتاب، بسته‌ خدمات فرهنگی شامل بلیت رایگان سینمای چهاربعدی، بلیت رایگان استخر و شهر بازی، عضویت رایگان در 80 کتابخانه سازمان فرهنگی هنری به شهروندان اهداء می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: کتاب‌های این مسابقه با رویکرد مدل سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی، اخلاق شهروندی، ارتقاء هویت دینی، انقلابی، ملی و شهری و تحکیم بنیان‌های خانواده تألیف می‌شوند و به سهولت در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند.

جعفرپور ترغیب و تشویق شهروندان پایتخت نسبت به فرهنگ کتاب و کتابخوانی را از جمله اهداف برگزاری این طرح عنوان کرد و گفت: در گام نخست طرح «کتاب سایه بان شهر» تلاش می‌شود که کتاب با سهولت در اختیار شهروندان قرار بگیرد تا به مرور احساس نیاز به مطالعه در میان گروه‌های مختلف سنی ایجاد شود.

وی در ارتباط با چشم‌انداز اجرای این طرح در تهران افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گام‌های بعدی مسابقه «کتاب سایه بان شهر» در پی آن است که کتاب جایگاه خود را در سبد خرید خانواده‌ها پیدا کند و فرهنگ مطالعه به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه تثبیت شود.

گفتنی است، در پایان موعد مسابقه ضمن برپایی جشنی با حضور شرکت کنندگان، به قید قرعه از برگزیدگان این مسابقه تقدیر خواهد شد.