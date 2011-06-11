اخبار کوتاه فرهنگی از تبلیغات اسلامی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عصری با قرآن کریم ویژه بانوان در شهرستان اردکان برگزار شد.

این مراسم به همت کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی اردکان با شرکت جمعی از بانوان در موسسه بینات اردکان برگزار شد.

در این مراسم قرآنی که با همکاری موسسه قرآنی بینات و نور الزهرا (س) اردکان برگزار شد، جمعی از خواهران قاری به اجرای برنامه های قرآنی خود پرداختند.

در این مراسم یکی از قاریان ممتاز مسابقات استانی نیز آیات نورانی کلام وحی را تلاوت کرد.

اجرای مسابقه حضوری، قرائت مقاله و شعر، اجرای مراسم قرآنی توسط نونهالان قرآنی و اهدای جوایز برندگان از جمله برنامه های این محفل قرآنی بود.

آغاز برنامه های قرآنی کانون فرهنگی قرآنی عقدا

کانون فرهنگی قرآنی عقدا کلاسهای قرآنی خود را از ابتدای تیر ماه آغاز کرد.

کانون فرهنگی قرآنی عقدا با همکاری کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی اردکان اقدام به برگزاری کلاسهای آموزش قرآن کریم کرده است.

طرحهای قرآنی این مرکز شامل برگزاری کلاسهای آموزش روخوانی، روانخوانی و مفاهیم قرآن برای دختران و پسران در مقاطع سنی مختلف، برگزاری طرح نسیم حیات 10 برای خواهران، برگزاری طرح آموزش قرآن پیش دبستانی در دو سطح یک و دو، برگزاری طرح رحمت برای بانوان خانه دار، برگزاری هسته های فرهنگی جوان برای قشر سنی 15 تا 25 سال است.

پیش بینی می شود بیش از 350 نفر از اهالی بخش عقدا از برنامه های تابستانی این مرکز بهره مند شوند.

اردوی فرهنگی نونهالان قرآنی اردکان برگزار شد

طی یک اردوی فرهنگی تفریحی بیش از 35 نفر از نونهالان ممتاز موسسه قرآنی نورالزهرا(س) مورد تشویق واقع شدند.

این اردو که از سوی کانون قرآن سازمان تبلیغات اسلامی اردکان و با هدف تشویق نونهالان ممتاز در زمینه های حفظ قرآن کریم برگزار شد، شامل برنامه های متنوعی از جمله کوهنوردی، مسابقات فرهنگی و تفریحی، همخوانی قرآن کریم و ... بود.

در ادامه این اردو نونهالان با اجرای همخوانی قرآن کریم فضای طبیعت را نورانی کردند.