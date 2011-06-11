انتصاب سرپرستان هیئتهای ورزشی ناشنوایان و بدنسازی البرز

به گزارش خبرنگار این انتصابها بنا به پیشنهاد مدیرکل تربیت بدنی استان البرز صورت گرفت.

به این ترتیب طی حکمی از سوی کاظم نظم ده رئیس فدراسیون ناشنوایان، سیدقباد وزیری به عنوان سرپرست هیئت ناشنوایان استان منصوب شد.

همچنین حمید حیدرخانی به عنوان اولین رئیس هیئت بدنسازی وپرورش اندام استان البرز انتخاب شد.

انتخابات اولین مجمع هیئت بدنسازی وپرورش اندام استان البرز با حضور جمعی از مسئولان از قبیل رئیس فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام و فیروزگاه مدیرکل تربیت بدنی استان البرز برگزار شد.

مسئولان و اعضای مجمع انتخاباتی هیئتهای ورزشی که متشکل از نمایندگان ورزشکاران، مربیان، داوران، باشگاهها و روسای هیئت های ورزشی شهرستانهای استان البرز هستند، نیز در این انتخابات حضور داشتند.

انتخابات یادشده درسالن اجتماعات اداره کل تربیت بدنی البرز برگزار شد.

پس از رای گیری، حمید حیدرخانی به عنوان اولین رئیس هیئت بدنسازی وپرورش اندام استان البرز انتخاب شد.