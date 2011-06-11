اوقات فراغت فقط مخصوص فصل تابستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنلو در جلسه ستاد اوقات فراغت شهرستان رباط کریم در حضور مسئولان این امر افزود: برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان باید به طور ویژه برنامه ریزی و از بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری کرد.

وی به وجود 50 هزار دانش آموز در شهرستان رباط کریم اشاره کرد و گفت: دارا بودن این تعداد دانش‌ آموز در شهرستان رباط کریم، وظیفه مسئولان را برای پی ‌ریزی برنامه‌ های مناسب، سنگین تر می ‌کند.

این مسئول اضافه کرد: اوقات فراغت فقط منحصر به قشر دانش آموز نیست و نمی‌ توان سایر بخشهای جامعه را از این حیث نادیده گرفت.

وی یادآور شد: برنامه های تدارک دیده شده باید برگرفته از آموزه ها و معارف دینی باشد و به آموزش قرآن کریم به خصوص در زمینه تفسیر و درک مفاهیم این کتاب آسمانی توجه ویژه ای شود، چرا که هر ضرری که در جامعه به ما وارد می شود، ناشی از عدم توجه و عمل نکردن به آموزه های قرآنی است.

حسنلو ادامه داد: مسئولان متولی اوقات فراغت در شهرستان باید هر چه سریعتر برنامه های زمان بندی شده خود را به ستاد ارائه دهند.