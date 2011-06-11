هیئت رئیسه سازمان لیگ پیرامون تعویق مسابقات فوتسال پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: قرار بود به منظور عدم حضور بازیکنان ایرانی در جام های رمضان کشورهای حاشیه خلیج فارس، لیگ برتر فوتسال در این ماه مبارک برگزار شود اما به یکباره این تصمیم عوض شد و برنامه تمام تیم های لیگ فوتسال به هم ریخت.

وی افزود: به نظر من در هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال تنها یک نفر حرف اول و آخر را می زند و آقای ترابیان همه کاره است و یکی از دلایلی که موجب شد کاندیدا نشوم نیز همین بود.

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند با بیان اینکه در فوتسال تنها حقوق و دستمزد بازیکنان و کادر فنی و نیز پرداخت حق عضویت تیم ها و قانون پرداخت پنج درصد قراردادها به فدراسیون حرفه ای اجرا می شود، افزود: آقای ترابیان فصل گذشته قول پخش مستقیم لیگ فوتسال را داده بود که عملی نشد.

طاهری درباره حضور دو بازیکن تیم ماهان در تیم الریان قطر و قانون عدم حضور این بازیکنان تا پایان نیم فصل نیز گفت: در این مورد باید رئیس کمیته فوتسال پاسخگو باشد و ابهامات را برطرف کند.

وی با اشاره به برگزاری رقابتهای جام رمضان در کشور کویت نیز گفت: در صورتیکه تا آن زمان به ترکیب کامل تیم دست یافتیم با موافقت کادر فنی با یک تیم کامل در این کشور اردوی تدارکاتی خود را برگزار می کنیم و همچنین بازیکنان را به این جام خواهیم فرستاد در غیر این صورت اردوی خارجی خود را در کشور دیگری برپا خواهیم کرد.