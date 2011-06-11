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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

تاسیس دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان البرز

تاسیس دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان البرز با هدف مطالعه وپژوهش وخلق آثار ادبی در زمینه انقلاب اسلامی ،دفاع مقدس وبیداری اسلامی تاسیس شد.

معاون فرهنگی حوزه هنری البرز در گفتگو با خبرنگار مهر  گفت: دفترادبیات پایداری برنامه ها و فعالیت های خود را در قالب برگزاری کارگاههای تاریخ نگاری شفاهی ،دوره های داستان نویسی انقلاب اسلامی ودفاع مقدس و تولید آثار ماندگار در حوزه ادبیات پایداری تدارک وتنظیم نموده است.

اسماعیل آجرلو افزود: تاسیس دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان البرز با هدف  مطالعه وپژوهش وخلق آثار ادبی در زمینه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس وبیداری اسلامی تاسیس شد.             

فراخوان عضویت دراین دفتر وهمکاری با برنامه های متنوع آن در پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری استان البرز به نشانیWWW.ArtAlborz.ir موجود است علاقمندان می توانند جهت همکاری در زمینه خاطره نویسی،داستان نویسی ویا ثبت وضبط خاطرات شفاهی به این پایگاه مراجعه کنند.

کد مطلب 1332444

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