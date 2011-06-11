فضای فناوری اطلاعات با تصمیم غیرمنتظره مجلس مبهم شد

مجید غیوری ثالث در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تصویب لایحه تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارتخانه جدیدی تحت عنوان "امور زیربنایی و ارتباطات" با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دهه اخیر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شدت تاکید داشتند اظهار داشت: مقوله فناوری اطلاعات کاملا تخصصی است و کشور ما در این زمینه در مرحله رشد قرار دارد و در این راستا به طور قطع باید نگاه ویژه ای به این مبحث داشته باشیم.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در کشور ما کودک نوپایی است که به توجه ویژه ای نیاز دارد گفت: در صورت ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه های راه و مسکن، مدیریت فناوری اطلاعات در سطح ادغام به مدیریتی غیرفنی و غیرتخصصی تبدیل خواهد شد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور به شدت با رکود مواجه می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به اینکه در دو سال اخیر هیئت دولت اهمیت ویژه ای به کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات داده است ادامه داد: این کارگروه رونق بسیاری گرفته و مصوبات خوبی داشته و هماهنگی های لازم را در زمینه فناوری اطلاعات میان دستگاههای اجرایی به وجود آورده است اما تصمیم غیرمنتظره برای انحلال وزارت ارتباطات، فضای آینده ICT کشور را به فضایی مبهم تبدیل کرده است.

غیوری ثالث پیش بینی کرد که با این شرایط و با توجه به ابهامات این تصمیم، مسیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بیراهه می رود و کشور شرایط نامطلوبی را دراین حوزه تجربه می کند.

وی با اظهار تعجب از تصمیم برای ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه های راه و مسکن علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه ICT گفت: توجیه در مورد ادغام این وزارتخانه ها با هم مشخص نیست اما به حتم عواقب نامطلوبی را در این مسیر تجربه خواهیم کرد و صدمه وارد شده به مسیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از همین حالا قابل پیش بینی است.