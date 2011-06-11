به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی دشتکی ظهر شنبه در جمع اعضای کانون های اوقات فراغت استان زنجان افزود: اجرای طرح پرکردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با برنامههای قرآنی که توسط نهادهای مختلف صورت می گیرد مشروط به هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی قرآنی و ستاد ریشهکنی بیسوادی قرآن در استان است.
وی ادامه داد: هر مسئول و متولی امور قرآنی در استان موظف است آمار مربوط به فعالیتهای قرآنی خود را در سامانه اینترنتی طرح ریشهکنی بیسوادی قرآن کریم به ثبت برساند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: در اینخصوص تمام مسئولان فعال در حوزه قرآن کریم باید شماره ملی و مشخصات فردی هر یک از قرآنآموزان آن نهاد را در این سامانه وارد کنند تا بدینوسیله از بروز دوگانگی در عملکرد بخشهای مختلف ممانعت به عمل آید.
حجت الاسلام دشتکی افزود: اگر از سوی نهادها آماری به غیر از آمار مربوط به سامانه طرح جامع ریشهکنی بیسوادی قرآن کریم ارسال شود، به هیچ وجه قابل قبول شورای عالی قرآن کریم استان نبوده و عواقب کار همچون صرف هزینههای مختلف نیز به عهده سازمان مربوطه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تأکید کرد: در همین رابطه سامانه طرح جامع ریشهکنی بیسوادی قرآن در زنجان، هر لحظه آماده دریافت اطلاعات و آمار مربوط به فعالیتهای قرآنی سازمانها و نهادهای متولی این امر است.
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