برگزاری همایش ملی دستاوردهای نوین زراعت باشگاه پژوهشگران جوان شهرقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت را به همت باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرقدس در تاریخ 23 و 24 آبان ماه امسال برگزار خواهد کرد.

به گفته مهندس حسین علی آبادی فراهانی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرقدس در طی این همایش تحقیقات نوین زراعی توسط محققین سراسر کشور ارائه خواهد شد.

این دستاورها عبارت از کاربرد فناوری نانو و بیوتکنولوژی در تولیدات زراعی- اثرات تنشهای زنده و غیر زنده بر تولیدات زراعی- اهمیت کودهای بیولوژیکی بر تولیدات زراعی- روشها و تکنیکهای نوین تغذیه گیاهی- جنبه های اکوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی در شرایط دیم- اثر تنشهای محیطی بر تولید متابولیتهای ثانویه در گیاهان دارویی هستند.

وی در ادامه بیان داشت که کلیه علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به سایت http://forum.bpj.ir/qods-ncpsمراجعه نموده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02146896000 (داخلی 1067) تماس حاصل فرمایند.